Wakea Experience proporciona un espacio para desconectar y realizar actividades de team building

martes, 6 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Generalmente, las organizaciones buscan mantener un ambiente de trabajo armónico, ya que esto se traduce en un aumento de la productividad y posibilita alcanzar los objetivos del negocio. Por eso, muchas corporaciones recurren a los eventos de team building o evento de empresa. Estas actividades suelen estar organizadas para reforzar las relaciones interpersonales en espacios como los que ofrece Wakea Experience en Madrid, adaptados para garantizar el desarrollo de las dinámicas de forma exitosa.

¿Qué es el team building? El team building o evento empresa hace referencia al conjunto de actividades orientadas a mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo. Entre las iniciativas más habituales que se llevan a cabo dentro de estas propuestas se encuentran las cenas y las fiestas, aunque en los últimos años han entrado en tendencia otras dinámicas como el paintball, el escape room, los videojuegos y diferentes deportes tradicionales y de aventura como el kayak, el rafting y el paracaidismo.

Además, es necesario señalar que la técnica de team building se realiza fuera del horario laboral y de las instalaciones de la compañía con el objetivo de fortalecer las relaciones en un ambiente más relajado y alejado de la vida cotidiana.

No obstante, el team building no consiste únicamente en llevar a cabo diferentes actividades recreativas, sino que resulta una herramienta útil para el desarrollo de una organización. Por esta razón, contar con espacios como los que ofrece Wakea Experience es importante para asegurarse de que este tipo de iniciativas resulten exitosas.

La mejor opción para celebrar un evento de team building Uno de los centros de ocio más solicitados para realizar estas propuestas es el de Wakea Experience, una empresa que cuenta con más de cinco años de experiencia en deportes náuticos y de recreación.

Ubicado en San Martín de Valdeiglesias, Wakea cuenta con una instalación de 1000 m² y más de 14 kilómetros navegables.

Además, tiene una planta superior en la que se puede encontrar un restaurante con parrilla, una heladería, una zona chill out para degustar cócteles, un área de juegos, columpios y las mejores vistas para tomar fotografías.

Por otro lado, en la planta inferior disponen de diferentes instalaciones, como camas balinesas, un solárium o una playa artificial, entre otros. Además, el lugar está completamente equipado para realizar deportes en el agua como kayak, wakeboard, wakesurf, efoil, hidropedales, ski acuático o paddle surf.

De esta forma, desde la empresa se aseguran de que cada experiencia sea única, de calidad y acorde a las necesidades de sus clientes.



