Ambiseint se presenta como opción para el emprendedor interesado en incorporarse al sector del marketing Comunicae

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:44 h (CET) El modelo de franquicia establecido es de fácil gestión y no requiere una gran inversión Ambiseint, la enseña especializada en Marketing Olfativo, Ambientación Profesional e Higiene Ambiental, ha logrado configurar un modelo de negocio para aquellos emprendedores interesados en incorporarse al sector del marketing a través de una actividad totalmente consolidada, que no requiere experiencia, ni una gran inversión.

Desde que comenzó su actividad hace 18 años la compañía ha centrado su labor en impulsar los beneficios del marketing olfativo, hasta convertirse en la empresa de referencia del sector con casi 100 delegaciones en España, Portugal, México y Emiratos Árabes.

Con el respaldo de un modelo de negocio plenamente testado, Ambiseint se dirige a profesionales con un marcado perfil comercial que, bajo el apoyo global de la marca, llevarán a cabo la actividad, sin necesidad de local a pie de calle, canon de entrada, ni royalties mensuales sobre facturación, de manera que el índice de rentabilidad se sitúa muy por encima de la media.

Conscientes de las diversas circunstancias de los emprendedores interesados en acceder a la marca y con el objetivo de ofrecerles las máximas facilidades, la compañía ha establecido diferentes niveles de inversión con la posibilidad de poner en marcha una franquicia desde 24.900 euros.

Ambiseint produce gran parte de los productos y dispositivos que comercializa, un factor determinante a la hora de ofrecer a sus franquiciados unos precios realmente competitivos ya que no existen intermediarios y unos productos exclusivos sin apenas competencia. Además, esta operativa le permite adaptarse permanentemente a los cambios y necesidades del mercado y de sus clientes, de manera rápida y eficaz.

Por otra parte, la enseña ofrece un soporte global a sus franquiciados, con un apoyo constante de la Central en todas las áreas del negocio para garantizar el buen funcionamiento y la rentabilidad de cada una de sus unidades operativas.

Para mantenerse en los primeros puestos del sector, Ambiseint realiza una fuerte inversión en la investigación y desarrollo permanente de nuevos productos en el campo del marketing olfativo, un esfuerzo que le ha llevado a superar los 100.000 clientes.

Y es que está demostrado que un establecimiento bien aromatizado vende un 70% más, además el uso del marketing sensorial purifica e higieniza el espacio de trabajo, creando entornos más saludables, para contribuir en la mejora de la productividad del empleado hasta un 14% y reduciendo los errores en un 21%.

Se trata de una técnica que cada vez cuenta con mayor relevancia en los planes de marketing de las empresas y que en España ya es empleada por las principales empresas de retail, servicios y restauración.

Más información de Ambiseint

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con 99 delegaciones comerciales.

Ambiseint fabrica sus productos en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España desde donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gestión eficiente con Tacógrafo Digital y Localización de flotas de TADIG El hotel CMC Girona anuncia su integración en el grupo BWH Hotel Group Ambiseint se presenta como opción para el emprendedor interesado en incorporarse al sector del marketing Uptodown desvela a qué han jugado los españoles en su móvil este verano Goya Real Estate arranca "The Comm", la segunda fase de su proyecto de senior living ubicado en Alicante, el más grande de España