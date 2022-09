El hotel CMC Girona anuncia su integración en el grupo BWH Hotel Group Comunicae

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:48 h (CET) El hotel de 4* del grupo Hotels CMC se llamará a partir de ahora Best Western Premier CMC Girona y será el séptimo que la marca internacional gestiona en la Península Ibérica El Hotel CMC Girona, el establecimiento de 4* del grupo Hotels CMC, ha anunciado hoy su incorporación a una de las cadenas hoteleras internacionales de mayor prestigio, el grupo BWH Hotel Group. De esta forma, la empresa americana suma su séptimo establecimiento en la Península Ibérica, de los que cinco de ellos están en Cataluña.

Mediante este acuerdo, CMC Girona se consolida y pasa a convertirse en Best Western Premier CMC Girona, marca que recopila una exclusiva colección de hoteles, seleccionados cuidadosamente, que ofrece a los viajeros una completa gama de servicios y comodidades, adaptados a las necesidades de los clientes actuales más exigentes. El huésped tendrá la oportunidad de gozar de una experiencia genuina, que refleja la personalidad única del entorno local, con el máximo nivel de detalle para asegurar una estancia verdaderamente auténtica y sofisticada de primer nivel.

Gema Nieto, Business Developer Spain and Portugal de BWH Hotel, ha destacado la importancia de añadir al grupo un nuevo hotel como el ahora llamado Best Western Premier CMC Girona: "Girona es, cada vez más, uno de los destinos turísticos más importantes en Cataluña y España. Es por eso que una cadena global como la nuestra está muy satisfecha de contar con un nuevo establecimiento en esta ciudad, y quiere apoyar activamente al continuo crecimiento y desarrollo internacional del destino".

Por su parte, Carolina Justribó, Directora de Ventas para España, Portugal e Irlanda en BWH Group, ha destacado el potencial de BWH para atraer diferentes segmentos de mercado y orígenes de negocio al nuevo Best Western Premier CMC Girona: "desde viajeros de ocio atraídos por la belleza y atractivos de la ciudad y del entorno, especialmente los culturales, gastronómicos y deportivos, hasta viajeros de negocios que necesitan desarrollar su actividad comercial o que asisten a los diferentes eventos que tienen lugar en la ciudad. Nuestro objetivo es ayudar al nuevo Best Western Premier CMC Girona a posicionarse como el referente de la ciudad en mercados internacionales, aprovechando nuestra fuerza y reconocimiento de marca".

Finalmente, Eduard Moret, Socio de CMC Hotels, se ha felicitado por la entrada del CMC Girona en el Best Western Hotel Group. "Integrarse en un grupo internacional es una oportunidad única para que el CMC Girona pueda lograr grandes resultados. Hasta la fecha, ha sido un hotel que ha funcionado muy bien. En esta nueva etapa esperamos un crecimiento aún mayor al tiempo que aportamos valor a la experiencia de nuestros huéspedes".

Sobre Hotel CMC Girona

El Hotel CMC Girona es el más grande gestionado por CMC Hoteles. La empresa, fundada en 2020, gestiona actualmente otros tres establecimientos aparte del de Girona: el Albons Country Boutique Hotel, el Mas Salvi Country Boutique Hotel (ambos en el Empordà) y el Arrey Alella, situado a pocos kilómetros de Barcelona. La empresa apuesta por un modelo de gestión hotelera multimarca, algo muy frecuente en otros países como Estados Unidos.

Sobre BWH Hotel Group

Es una red hotelera global líder compuesta por tres compañías hoteleras: WorldHotels™ Collection, Best Western® Hotels & Resorts y SureStay Hotel Group®. La red global cuenta con aproximadamente 4.500 hoteles en más de 100 países y territorios en todo el mundo*. Con 18 marcas en cada segmento de escala de cadena, desde económico hasta de lujo, BWH Hotel Group se adapta a las necesidades de los desarrolladores y huéspedes en todos los mercados.

