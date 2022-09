Gestión eficiente con Tacógrafo Digital y Localización de flotas de TADIG Comunicae

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:52 h (CET) ¿Se sabía que dentro de un año será obligatorio el tacógrafo digital? Si no se tiene ya, desvelan todas las ventajas de usar el tacógrafo digital junto con el servicio de localización de flotas de TADIG Con objetivo de simplificar la gestión de las actividades de la empresa de transporte, el servicio de localización de flotas unido al tacógrafo digital incluye muchas ventajas, una de ellas el ahorro de tiempo, otra a destacar la de tener que hacer grandes inversiones.

La experiencia de TADIG en el sector transportes, garantiza seguridad a la hora de cumplir con las obligaciones de normativas tales como; excesos de horas de conducción, tiempos de conducción y descansos que pueden llegar a ser sanciones de elevado importe.

La información generada por el tacógrafo digital que ofrece el servicio TADIG de descarga remota analiza vehículo y conductor, además de posibles infracciones. Aporta también una gestión de flotas con alto grado de control y buen funcionamiento obligatorio en menos de un año, además de una ventaja competitiva en el sector transportes.

Localización de flotas usado juntamente con el tacógrafo digital o de manera independiente, presenta una interconexión de vehículos a bajo coste que pueden asumir tanto flotas que tengan vehículos pesados como aquellas que posean furgonetas y turismos. Una de las ventajas de la gestión de flotas con GPS es la economía de unir este servicio con la descarga remota, quienes deseen los dos servicios juntos obtendrán un descuento en TADIG.

¿Usar Localización de Flotas con GPS de forma independiente?

Por supuesto. La localización de flotas vía GPS no sustituye al tacógrafo digital, pues no aporta el informe pericial del tacógrafo que es lo válido defendible como prueba judicial ante una vista oral o juicio.

Reduce costes y optimiza tiempos con el servicio de Localización de Flotas con GPS integrado de TADIG. Fácil de instalar, con batería de emergencia y datos en tiempo real en el panel de control muy fácil de gestionar.

El servicio TADIG de custodia y análisis del tacógrafo digital se encuentra a disposición de las empresas de transporte de todos los sectores y tamaños para aligerar sus obligaciones legales de cara al tacógrafo, permitirles evitar sanciones, proveer información relevante para su gestión y, en definitiva, hacer el tacógrafo digital más fácil que nunca.

Y usar de forma conjunta con el servicio de Localización de flotas aportará la mejor solución para reducir gastos y aumentar el rendimiento de su empresa, con la gestión más segura, sin olvidarnos de la calidad del servicio con TADIG.

TADIG es la marca de Qwi Tecnologías de la Información dedicada a servicios al transporte por carretera, con énfasis en el tacógrafo digital. A lo largo de sus casi 15 años de vida, el servicio de custodia y análisis de la información del tacógrafo digital, del que deriva un amplio conocimiento de la normativa del sector, permite ofrecer servicios de peritajes. TADIG es la solución tecnológica que cubre todo el ciclo de vida del tacógrafo digital, siempre con el objetivo de facilitar el día a día de los profesionales del sector.

