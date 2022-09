Goya Real Estate arranca "The Comm", la segunda fase de su proyecto de senior living ubicado en Alicante, el más grande de España Comunicae

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:24 h (CET) En esta nueva fase, el grupo Goya, liderado por el empresario alicantino Sergio Vidal Balaguer, llevará a cabo el mayor proyecto de senior living de España. Una vez ejecutada The Comm, el complejo contará con un total de 492 viviendas y 66.400 m2, sobre una extensión de 128.000 m2 El grupo Goya, sigue apostando por el senior living y lanza la segunda fase de su proyecto FORUM. En esta nueva fase denominada "THE COMM" ubicada también en el Camino del Pincho de Alfaz del Pi, Alicante, se construirán 262 nuevas viviendas de alta gama, que contarán con las últimas tecnologías y tendrán certificado de sostenibilidad BREEAM. El complejo residencial, contará con zonas ajardinadas, de ocio, instalaciones deportivas y zonas comerciales, así como una clínica con especialidades médicas.

El proyecto de edificación, que dispone de las licencias urbanísticas que posibilitan el inicio inmediato de la obra, supone un enorme atractivo para clientes residentes, tanto nacionales como extranjeros, que han visto como este modelo de senior living cuenta con todas las facilidades necesarias para adaptarse a su estilo de vida. En definitiva, un espacio que cumple todas las expectativas para una primera residencia.

La evolución del senior living en España estos últimos años responde a factores como el aumento de la población mayor de 65 años, una mejora en la calidad de vida en general y la brecha que existe entre la edad de jubilación y el momento en el que las personas mayores precisan de más cuidados. Este sector ha visto un gran aliado en los residentes extranjeros, para los que la Costa Blanca supone uno de sus destinos favoritos. El año pasado, la provincia de Alicante contaba con más de 373.400 residentes extranjeros, con la consiguiente repercusión en el sector inmobiliario, que ha visto duplicado durante el primer trimestre de 2022 la venta de viviendas a extranjeros en Alicante y ya supera en un 35% las cifras previas a la pandemia.

Con la construcción de la nueva fase, "THE COMM", el Grupo Goya seguirá liderando el senior living en España, gracias a este complejo que superará los 128.000 m2, y albergará viviendas, jardines, zonas de ocio, deportivas y comerciales, todas ellas adaptadas a los residentes y su estilo de vida. La zona residencial sumará 262apartamentos, alcanzando así un total de 492 viviendas y una superficie construida de 66.400 m2 con garajes, trasteros, jardines, piscinas, actividades de ocio y una Casa Club central de más de 3.800 m2 con recepción y que cuenta con:

- Restauración. Con una terraza abierta todo el año y un restaurante de calidad con capacidad para 280 personas, dispone de 2 salones, uno abierto al público con menú que varía semanalmente y especial a la carta y un segundo salón vip para residentes, con sala de estar y chimenea.

- Salud. El complejo cuenta con una consulta gratuita 2 veces por semana de atención primaria a los residentes. Además, entre los múltiples servicios que prestan en materia de salud se incluyen, entre otros, visitas médicas domiciliarias, control telefónico diario y tramitación de hospitalizaciones, traslados y seguimiento de enfermos ingresados en clínicas. Asimismo, dentro de las instalaciones de Forum, existe una clínica con 10 especialidades médicas abierta a los residentes y al público general, entre las que se encuentran por ejemplo cardiología, dermatología y odontología, especialidades muy demandadas en la zona. Seguridad. Las instalaciones cuentan con las máximas garantías de seguridad, además de un servicio de atención 24 horas 365 días al año y rondas nocturnas.

- Movilidad. Los residentes disponen de servicio de transporte, pudiendo solicitar además el complemento de traducción o acompañamiento en sus gestiones.

- Servicios de belleza. Los residentes pueden disfrutar de tratamientos corporales y faciales, así como, del servicio de peluquería que cuenta con el asesoramiento personalizado de estilistas.

- Entretenimiento. Cuenta con una gran oferta de actividades culturales y de ocio, como talleres, conciertos, concursos, conferencias, mercadillos, exposiciones o fiestas gastronómicas.

La nueva iniciativa de Goya Real Estate es el fruto de más de 20 años de experiencia de su equipo de gestión en el sector que le permiten garantizar una gran calidad de vida a los residentes, basándose en el envejecimiento activo, gracias a su gran oferta de servicios, en la seguridad y en el trato personalizado. El éxito de la primera fase del proyecto y la plena ocupación con la que cuenta FORUM es una prueba de ello.

La demanda y base de clientes para este tipo de complejos, particularmente en la costa alicantina, es significativa y continuará creciendo, especialmente entre los ciudadanos del norte de Europa. Estas buenas perspectivas hacen que esta segunda faseya cuente con un listado de clientes en lista de espera. Forum Mare Nostrum cuenta con gran afluencia entre la comunidad internacional del pueblo de Alfaz de Pi y la comarca de la Marina Baja.

