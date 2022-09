Simplr y sus suscripciones a tecnología ayudan a reducir los gastos de la Vuelta al Cole Comunicae

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:16 h (CET) Comienza la Vuelta al Cole. El mes de septiembre ya está aquí y, con él, los consecuentes gastos a los que muchas familias deben enfrentarse a la hora de comprar todo lo necesario para hacer frente al nuevo año escolar Material escolar, accesorios de organización o incluso mobiliario para la zona de estudio en casa, son algunas de las compras habituales. Pero entre todos esos productos requeridos por los estudiantes a la hora de comenzar los estudios, se cuelan desde hace ya unos años los relacionados con la tecnología. La digitalización ha llegado también a las aulas y son muchos los colegios que ya trabajan con ordenadores o tablets a través de las que imparten la mayoría de las asignaturas.

En el caso de la educación superior, este fenómeno es aún más visible, al hacerse prácticamente indispensable contar con un equipo que permita a los alumnos acceder a las plataformas virtuales de los centros universitarios así como poseer un buen número de programas y herramientas esenciales para sus estudios.

Así, es probable que, a pocos días de iniciar las clases, el ordenador de los niños haya sufrido las consecuencias de la obsolescencia programada y repentinamente ya no funcione, o que simplemente necesite uno de nuevas características, pero el gasto es demasiado elevado.

Pero, es algo que ocurre con frecuencia. Según los últimos datos publicados por la consultora Gartner, la inflación ha provocado que el gasto en dispositivos como ordenadores, tablets o impresoras se haya reducido un 5% motivado por la subida de los precios.

Ante esta situación, Simplr, compañía española pionera en economía circular, ofrece un marketplace de suscripciones con todos los productos y servicios necesarios para la vida diaria, una alternativa a la compra que permite a familias y universitarios potenciar el ahorro económico a través del "pago por uso": se contrata el producto acorde a las necesidades y se cancela cuando estas han finalizado.

Así, Simplr se adapta a lo que los estudiantes necesitan ofreciéndoles la posibilidad de reducir sus gastos iniciales con suscripciones a productos electrónicos como las siguientes:

1.Suscripción a teléfonos y tablets

Muchas personas prefieren los dispositivos pequeños porque los portátiles son demasiado pesados para cargar cada día.

Simplr ofrece más de 35 suscripciones a diferentes modelos de tablets y smartphones de última generación para que puedas tomar apuntes a alta velocidad.

Desde 18€/mes.

2. Suscripción a ordenadores

En la búsqueda de ordenadores para el nuevo curso, todos tienen un precio más alto del que generalmente puede permitirse la población. Para poder solucionarlo, esta suscripción.

Frente a los precios del mercado actual que oscilan entre los 400 y los 1.000€, las suscripciones que ofrece Simplr permiten acceder a estos dispositivos a partir de una cuota de 29€/mes.

Apple, HP o Lenovo son algunas de sus marcas más destacadas.

3. Suscripción a accesorios de tecnología

Contrariamente a lo que se suele pensar, accesorios como teclados, cascos o impresoras también son necesarios en el día a día.

Muchas personas han necesitado imprimir algo con urgencia un domingo y no han tenido ninguna opción a su alrededor. También hay casos en los que ante una reunión inesperada no se han encontrado unos cascos cerca para poder conectarse. Por eso, estos accesorios se han convertido cada vez más en indispensables y su coste es más elevado de lo que parece.

Simplr ofrece todo lo que se necesita para completar la mejor experiencia tecnológica.

