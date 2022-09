El equipo de camiones patrocinado por Giti completa el tercer rallye de Breslau con un juego de neumáticos

El Mercedes 1622 800HP modificado del Truck Team Holten patrocinado por Giti consiguió un reñido séptimo puesto en el Rallye Breslau 2022, tras completar con éxito la carrera en su tercer año consecutivo con un solo juego de neumáticos Giti El Rallye Breslau se celebrada anualmente en Polonia y ha sido descrito como el 'Dakar de Europa', está reconocido como uno de los principales eventos todoterreno extremos del mundo. Sus equipos tienen que luchar en un programa de rally campo a través durante cinco días y 1.300 km en una combinación de terrenos excepcionalmente difíciles.

El equipo Truck Team Holten, con sede en los Países Bajos, inscribió dos vehículos en la categoría Extreme Trucks, un Mercedes y un Scania, ambos con neumáticos Giti GAO897 Off Road en tamaño 14.00R20, el Mercedes logró posicionarse en 7 ocasiones entre los diez primeros, en un campo de 17 objetivos.

Este año la organización del rally introdujo el Hannibal Stage, un maratón nocturno que llevó a los conductores y sus vehículos a un área desconocida y completamente oscura con solo un libro de ruta para guiarlos a través del desierto.

Por su parte, el Scania 4x4 630 del equipo comenzó bien, completó la calificación y las primeras rondas, pero después, al final de la cuarta etapa, tuvo que enfrentarse a un eje de transmisión trasero roto. Desafortunadamente, esto significó perderse la etapa nocturna, y le restó muchas opciones, sin embargo, lograron reparar el vehículo antes del tramo final para terminar la carrera.

Hans Van Geest, conductor del Mercedes, dijo: "He conducido durante tres años con estos neumáticos. Es increíble: en este terreno accidentado con muchas piedras, pinchos de madera inesperados y baches que pueden elevar los neumáticos más de dos metros en el aire, nunca he tenido un neumático pinchado".

"Los neumáticos y la suspensión son las cosas más importantes en un rally como este, necesitas agarre y el neumático debe estar en el suelo", agregó el conductor de Scania, Guido Vredenberg. "Si no tienes un neumático fuerte o si no tienes agarre, puedes tener 1000 caballos de potencia, pero no puedes hacer nada con ellos".

Maikel Follon, Ingeniero Técnico de campo de Giti Tire, ofreció soporte en neumáticos durante el Rallye Breslau y concluyó: "Esta es la prueba definitiva para nuestros neumáticos: si pueden manejar esto, puedes confiar en ellos en cualquier lugar. Es increíble que en estas superficies el neumático logre subir hasta los 70˚ Celsius, mientras que, naturalmente, la temperatura del aire también aumenta drásticamente. Gracias a este tipo de competiciones podemos ver qué tipos de presiones pueden manejar nuestros neumáticos y cómo se comportan en ese momento".

"Toda esta información es utilizada posteriormente por nuestros equipos de I+D en todo el mundo, incluido nuestro Centro Europeo de Investigación y Desarrollo en Hannover, Alemania, para el desarrollo de la próxima generación de neumáticos cotidianos de automóviles y camiones".

Se pueden ver videos cortos y completos que dan vida a la experiencia completa del Rallye Breslau aquí y una selección adicional de imágenes en alta resolución aquí.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las conocidas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.