TraficOnline analiza el sector y genera un mínimo de leads

lunes, 5 de septiembre de 2022, 15:20 h (CET)

TraficOnline es una joven compañía formada por 6 expertos en marketing digital que se han enfocado en el desarrollo de campañas en redes sociales. La premisa de estos emprendedores es transformar los negocios de sus clientes bajo el compromiso de llevarles compradores gracias a la publicidad en sus plataformas.

Ahora han irrumpido en el mercado del marketing con una promesa muy poco común en este ambiente, que se relaciona con un mínimo de leads. Aseguran que, al contratar sus servicios, si no se consiguen los resultados, les devolverán el dinero que hayan pagado.

Un método de trabajo eficaz Este equipo de profesionales se autodefine como uno de los más completos del mercado. Cada uno es especialista en un área específica e importante para una campaña de marketing digital. El objetivo común que los une es hacer que sus clientes aumenten su visibilidad en internet y que esa exposición se traduzca en dinero.

Explican que se dedican a conseguir clientes para cualquier tipo de negocio con base en un minucioso trabajo de segmentación. “Damos el mensaje correcto a la persona correcta en el momento perfecto”, reza una de las frases de su presentación inicial. Esta frase engloba el modelo de sus estrategias de publicidad segmentada que comienza con el análisis del producto o servicio para identificar a la buyer persona.

Eso implica igualmente el análisis del mercado para determinar el posicionamiento del producto frente a su competencia. Aseguran que gracias a su experiencia consiguen siempre información precisa en tiempo real y con esos datos construyen los elementos de cada operación. TraficOnline se compromete a que una vez puesta en marcha la campaña, sus clientes deben conseguir un mínimo de leads.

Una estrategia basada en objetivos La agencia trabaja con base en una estrategia que han denominado ACC (Atracción, Captación y Conversión), con la que buscan llegar a una mayor cantidad de usuarios. La definen rápidamente en 7 pasos: 1. Análisis del negocio, 2. Definición el objetivo (cliente ideal), 3. Creación de oferta irresistible. Le siguen el paso 4. Segmentación de los públicos objetivos, 5. Creación del embudo de ventas, 6. Desarrollo de la campaña ganadora y 7. Optimización de campaña.

Estos expertos detallan que su trabajo siempre va encaminado en función de dos objetivos fundamentales. Además de la consecución de una cantidad mínima de leads previamente acordada con el cliente, también está el clickbait. Para ello, desarrollan contenidos específicamente diseñados para captar la atención de los internautas y generar más ingresos para sus clientes.

Trabajan con las emociones y las necesidades de las personas para mostrarles lo que cada negocio o producto puede hacer por ellos. Sostienen que han obtenido resultados muy positivos con esta forma de trabajar y los testimonios de sus clientes dan fe de ello. Por esta razón, dicen estar seguros de la promesa que están haciendo a sus clientes, en el sentido de que no tendrán que devolver dinero alguno.



