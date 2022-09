Llega a Madrid el evento Libérate, organizado por Pau Antó, para quienes buscan aprender a invertir

En la actualidad, el concepto de libertad financiera se encuentra muy de moda, sobre todo entre los jóvenes que no encuentran alicientes en el mercado laboral. Sin embargo, alcanzar dicho ideal no resulta sencillo, especialmente si no se conocen las estrategias necesarias para ello.

Por tal razón, el 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo el Evento Libérate, el cual será liderado por el creador de la mentoría Inversor PRO, Pau Antó, y que reunirá a inversores de todo el mundo que contarán su experiencia en el sector.

Conocer las estrategias para alcanzar la libertad financiera Con sede en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, los interesados en alcanzar la libertad financiera podrán asistir al Evento Libérate, tanto en su modalidad presencial como online, para aprender estrategias de inversión en bolsa, inmuebles y negocios. Durante las 2 intensas jornadas del evento, inversores de toda España y diferentes países del mundo brindarán su punto de vista, comentarán sus aciertos y sus errores para poner a disposición toda su experiencia para que los asistentes puedan tener un panorama completo y aprovechar las oportunidades de inversión que se les presenten.

Asimismo, se tocarán temas como los ingresos pasivos y masivos, además de abordar las fases de planificación, con las herramientas necesarias para llevarlas a cabo, y ahondar en la mentalidad que deben incorporar las personas para cambiar su vida. De este modo, al final del evento, será posible comprender cómo vivir de las inversiones generando diferentes fuentes de ingresos, compartiendo el camino con gente con los mismos intereses.

Acceder al Evento Libérate Habiendo conseguido la libertad financiera a los 27 años, Pau Antó cuenta con una experiencia de más de 15 años realizando inversiones tanto en bolsa, como en inmuebles y negocios. De esta manera, en el año 2008 decidió ayudar a las personas que tengan sus mismas inquietudes por medio de cursos, formaciones y eventos que les permitan atravesar los distintos ciclos económicos y sacar el máximo provecho de cada uno de ellos. Así, el fundador de Inversor PRO será el host del Evento Libérate en uno de los sitios más exclusivos de la capital española, como es el Palacete de los Duques de Pastrana.

Los interesados en participar en este evento pueden hacerlo desde sus hogares en directo, adquiriendo entradas para ir al evento en la modalidad online o asistir de forma presencial en el Palacete de los Duques de Pastrana. Para quienes quieran formar parte de la cena exclusiva, quedan a la venta las últimas plazas para el acceso VIP, con el que participarán en la fiesta el sábado por la noche. Quedan pocos días para la fecha más esperada por los inversores españoles y las plazas del evento son limitadas, pero continúan a precio de lanzamiento hasta esta semana.