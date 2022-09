Mudanzas Carrera realiza mudanzas compartidas entre Barcelona y Pamplona Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 12:39 h (CET)

A la hora de trasladar los bienes de una casa particular o de una oficina, los clientes buscan dos aspectos principales: calidad del servicio y un buen precio. Muchos optan por las mudanzas compartidas, debido a que este método permite un mayor ahorro en relación con una mudanza independiente.

Este servicio puede ser solicitado en Mudanzas Carrera. La firma lleva más de dos décadas dedicándose a realizar mudanzas entre Barcelona y Pamplona. Entre sus principales características se encuentran sus tarifas asequibles, por lo que representan una excelente opción para las personas que cuentan con recursos limitados al mudarse.

Mudanzas Carrera ofrece servicio de mudanzas compartidas Las mudanzas compartidas hacen referencia al traslado de bienes inmuebles de manera grupal, donde se tiene la misma ruta o destino y en Mudanzas Carrera ofrecen este servicio. El equipo de la compañía se encarga de agrupar cargas pequeñas o medianas para ser llevadas de Barcelona a Pamplona u otras localidades de Navarra. Con ello, consiguen ofrecer precios competitivos debido a que los costes derivados del transporte son compartidos entre todas las personas que contratan el servicio.

Este sistema permite abaratar el precio, pero el cliente debe ser paciente para recibir sus bienes. Una condición indispensable para adquirir el servicio es que deberá adaptarse a las fechas propuestas por la compañía, no al revés.

En general, la ruta sale cuando se ocupe suficiente espacio en el vehículo para que el viaje sea rentable. El tiempo estipulado para ello es de 2 a 15 días laborales, aunque de acuerdo con la demanda y la fecha del año, este tiempo puede prolongarse un poco.

Mudanzas compartidas vs. mudanzas independientes La ventaja más destacable que ofrecen las mudanzas compartidas es que, al ser varios clientes los que se dirigen a una misma ruta o destino, el precio a pagar será mucho menor a un traslado completo en solitario. Otra ventaja tiene que ver con el perjuicio del carbono empleado durante estos largos proyectos. La mudanza compartida supone un transporte mucho más sostenible que la mudanza tradicional por el hecho de compartir espacio, pero también recorrido.

Por otro lado, este tipo de traslado es perfecto para aquellas personas cuyas circunstancias les obligan a cambiar continuamente de domicilio. En función al volumen de carga, pueden ahorrar entre un 20 % y un 70 %.

Las mudanzas compartidas que ofrece Mudanzas Carrera están pensadas para enviar maletas, cajas o algún mueble, siempre que las cargas sean pequeñas o medianas. Dentro de este servicio también incluyen la carga y descarga de inmuebles, siempre manteniendo el debido cuidado que merece cada objeto.



