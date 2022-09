"El periodo vacacional es el más aprovechado para redecorar la vivienda", según Landecolor Comunicae

lunes, 5 de septiembre de 2022, 18:12 h (CET) El verano ofrece muchas posibilidades para poder disfrutarlo. Los momentos de ocio se amplían y se programan una mayor cantidad de viajes. Los destinos turísticos, así como los rurales y espacios de desconexión, son el objetivo de la mayoría de la población durante esta temporada. Pero también hay otras maneras de disfrutar las vacaciones, en las que se busca aprovechar el tiempo del que no se dispone a lo largo del resto del año Los ritmos de vida actuales, en muchas ocasiones, no permiten dedicar el tiempo necesario a otras actividades que resulten más agradables e, incluso, necesarias. Una de estas actividades es la redecoración de la vivienda. Landecolor habla sobre ello y señala que "El periodo vacacional es el más aprovechado para redecorar la vivienda". La época estival puede ser un buen momento para darle una nueva forma al hogar.

"A lo largo del año, puede que surja el planteamiento de cambiar la decoración de la casa, dándole un nuevo ambiente, pero esta es una tarea que requiere tiempo y dedicación. Por esta razón, suele dejarse relegada en un segundo lugar, ya que los ritmos de trabajo no suelen dejar demasiado tiempo libre", señalan, "El periodo vacacional juega entonces un importante papel, ya que permite dedicar tiempo a aquellos elementos a los que no se les ha podido prestar atención".

De la misma manera, desde Landecolor indican que "lo mismo ocurre con el mantenimiento de la vivienda. Paredes de habitaciones que necesitan una nueva mano de pintura o zonas que necesitan ser saneadas. Llevar a cabo estos cuidados requiere una cantidad de tiempo que no siempre se puede abarcar. Además del trabajo que supone". Y añaden: "Durante las vacaciones, es habitual que la familia esté más disponible y pase más tiempo junta. Así, suelen aprovechar para ponerse manos a la obra y, entre todos, darle un nuevo aspecto al hogar".

También remarcan la importancia de disfrutar del proceso y que suponga una actividad agradable: "Aunque se aprovechen las vacaciones para realizar esta redecoración, no hay que olvidar tomarse tiempos de descanso y hacer de este proceso algo motivador y agradable. Dar un ambiente nuevo y cuidar los detalles de la vivienda puede resultar muy beneficioso para el estado de ánimo y para tener una mejor organización", concluyen.

