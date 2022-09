La Vuelta Ciclista a España, a su paso por Granada, introduce Víver Kombucha como bebida para los deportistas Comunicae

lunes, 5 de septiembre de 2022, 17:36 h (CET) Los beneficios de este producto con cualidades probióticas son muchos y lo convierten en bebida idónea para mantener hidratación y resistencia durante el ejercicio físico La Vuelta Ciclista a España, en su paso por Granada, ofrecerá Víver Kombucha como bebida para los participantes de la etapa número 15, de esta gran prueba deportiva. Los beneficios hidratantes y cualidades probióticas de esta bebida ecológica elaborada en Granada, la convierten en idónea para "no deshidratarse durante el ejercicio físico y resistir la dureza" de esta considerada etapa reina de esta edición de La Vuelta, con final a 2.512 metros de altitud, en Sierra Nevada.

Víver Kombucha, producida a partir de una selección de fruta ecológica de proximidad en fusión con el té kombucha fermentado a la manera tradicional, cuenta con diversas propiedades beneficiosas para el cuerpo que, aunque "no es ningún suplemento ni bebida medicinal para los deportistas", ayuda a reponer y mantener energías durante la práctica deportiva.

Según ha explicado la directora de marketing de la firma, María Sáez, "la kombucha no solo ayuda a mantenernos con energía durante la práctica, sino que ayuda a eliminar toxinas junto al proceso de sudoración y refuerza el sistema digestivo", fundamental para pedalear en una etapa como la de la Vuelta Ciclista a su paso por Granada.

La kombucha es rica en probióticos y ácidos orgánicos esenciales, tanto para la flora intestinal como para el resto del organismo, "este es el secreto de su éxito en países como Japón y Estados Unidos y también la rápida implantación que está teniendo en nuestro país", ha subrayado Sáez quién asegura que "Víver Kombucha, gracias a sus beneficios, terminará siendo también la bebida de los ciclistas".

Para la empresa granadina, la irrupción en la Vuelta Ciclista a España 2022 es solo "el inicio de lo que confían sea una larga unión con el deporte nacional gracias a las cualidades de esta bebida" y a la "buena valoración" que ya han obtenido por parte de los ciclistas que disputan una de las carreras referentes del calendario internacional.

"Hemos querido que Víver Kombucha irrumpa en la Vuelta Ciclista a España por ser una de las competiciones con mayor exigencia física para los deportistas y evidenciar así los beneficios de nuestra bebida", ha dicho la directora de marketing de la firma de bebidas saludables.

Como dato reseñable, destacar que Víver Kombucha dona el 20 por ciento de sus beneficios a fundaciones que ayudan a pacientes de cáncer a realizar ejercicio físico para mejorar así su calidad de vida.

Vegana y sin gluten, Víver Kombucha ha sabido convertirse en una de las opciones saludables favoritas de aquellos que mantienen un estilo de vida sana. La empresa abría sus puertas en marzo de 2020 y desde entonces no ha parado de crecer. A día de hoy produce más de un millón de botellas Víver Kombucha al año en formato de 330 mililitros, bajo en calorías y con un amplio abanico de sabores.

La firma comenzó su distribución en tiendas y cadenas del sector ecológico y, en tan solo un año de existencia, ya ha conseguido tener presencia en enseñas como El Corte Inglés, Alcampo, Covirán, Covalco, Masymas, Comerbal, Eroski, GM Food, Herbolarios Navarro, grupo Gadisa y a través del canal Horeca. Hace tan solo unos meses, NH Hoteles Group la seleccionó como marca premium para los hoteles 5 estrellas de la cadena.

