¿Dónde realizar el reconocimiento psicotécnico para el PER en Madrid? Centro Médico Attendit

lunes, 5 de septiembre de 2022, 11:26 h (CET)

Uno de los requisitos para conseguir la titulación náutica para Patrón de Embarcaciones (PER) es obtener el certificado psicotécnico.

En el Centro Médico Attendit, ubicado en la ciudad de Madrid, los usuarios pueden realizar el reconocimiento médico o psicotécnico PER, con la mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos. Por otra parte, este centro ofrece una excelente relación entre calidad y precio, motivo por el que se ha convertido en una buena opción para quienes residen en la capital española.

Reconocimiento psicotécnico para el PER en Attendit El Centro Médico Attendit permite realizar el psicotécnico PER en Madrid para cualquiera de las licencias náuticas, con la garantía de obtener el documento con la mayor rapidez. Este certificado, exigido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), requiere la presencia de profesionales del campo médico y psicológico.

Como valor adicional, los clientes pueden revisar los requisitos para cada licencia desde el sitio web de Attendit, entre las que se incluyen la licencia de capitán de la marina mercante y la de mecánico mayor naval. A diferencia de otros centros médicos, los precios del psicotécnico PER no superan los 30 €, siendo una ventaja para quienes requieren este trámite.

Otra de las ventajas de este centro médico en Madrid es que cuenta con las acreditaciones oficiales de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Tráfico. En consecuencia, el cliente mantiene la tranquilidad de que su psicotécnico PER está habilitado por los organismos competentes.

Asesoría profesional en la obtención del psicotécnico PER En vista de que el trámite para obtener el psicotécnico PER puede resultar complejo para algunas personas, el equipo del Centro Médico Attendit asiste al cliente durante todo el procedimiento. Para ello, cuenta con profesionales cualificados, colegiados y que priorizan un trato cercano y personalizado en todos los casos.

Asimismo, la combinación entre la experiencia de los empleados y los recursos tecnológicos del Centro Médico Attendit garantizan un servicio de calidad y la reducción en los tiempos del trámite. En ese sentido, los usuarios obtienen el informe del psicotécnico PER en menos de 15 minutos, por lo que pueden continuar inmediatamente el proceso para la obtención de su licencia de navegación náutica.

Con el objetivo de solucionar las dudas que puedan surgir entre los clientes, el Centro Médico Attendit trabaja con un equipo dedicado específicamente a la asesoría de cada caso. De esa manera, las personas pueden informarse vía telefónica, por correo electrónico o mediante el WhatsApp sobre los requisitos para superar el reconocimiento médico en forma exitosa.



