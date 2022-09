Divisiones de oficina: prepara la vuelta a la oficina, según Carpintería Metálica Villanueva Comunicae

lunes, 5 de septiembre de 2022, 13:16 h (CET) No es solamente una necesidad basada en estilo o diseño de interiores, sino que las divisiones en las oficinas son realmente necesarias para aumentar la privacidad y la productividad de los trabajadores Existen diversas opciones para las empresas que desean crear entornos o separar espacios en sus oficinas. Los interiores diáfanos pueden resultar muy atractivos, pero a la hora de la verdad, pueden ser poco prácticos, ya que no ofrecen la intimidad necesaria. Cuando se plantea hacer las separaciones en los espacios se debe ser cuidadoso, pues de ello dependerá el buen aprovechamiento del mismo. Separar espacios de trabajo acaba siendo todo un reto. En Carpintería Metálica Villanueva presentan las diferentes divisiones de oficina: prepara la vuelta a la oficina. Se prepara la vuelta a la oficina, termina ya el verano, y este puede ser el momento ideal para hacer las divisiones en la oficina, pues ahora es el momento en el que hay menos gente trabajando y se molesta menos.

Objetivo: maximizar la eficiencia y rentabilidad de la empresa

El hecho de separar espacios otorga a los trabajadores la intimidad necesaria para concentrarse en sus proyectos. Eso no significa que se vayan a aislar, pues lo ideal es contar con espacios destinados a la desconexión o tomar un café con los compañeros.

Para separar espacios en las oficinas, se puede contar con diferentes opciones, como por ejemplo:

Tabiques móviles Paneles modulares Mamparas divisorias Concretamente las mamparas divisorias son las que, según Carpintería Metálica Villanueva, proporcionan un mayor aislamiento, y son la solución perfecta para tal fin. Son muy versátiles porque se pueden usar para separar espacios en infinidad de negocios: salas de reuniones, despachos cerrados o semicerrados, salas de espera, recepciones, y un sin fin de necesidades que se planteen en cada proyecto.

Gracias a las divisiones de oficina con mamparas divisorias, se generan espacios íntimos y completamente independientes de los demás.

Es un elemento que no tiene por que romper con la estética, ni parecer un "pegote" en medio de la sala, más bien al contrario, gracias a su gran versatilidad se pueden combinar distintos elementos que contribuirán a dar un toque elegante a las instalaciones, como por ejemplo, ladrillo cara vista, madera, o cemento. Las divisiones de oficina más demandadas siguen siendo los perfiles de aluminio con cristal, una combinación elegante y muy limpia, que respeta todos los estilos de interiorismos, y que se puede combinar con muchos acabados de los vidrios.

Carpintería Metálica Villanueva, expertos carpinteros metálicos ubicados en Villanueva de Sigena, recomiendan hacer un estudio de la distribución de la oficina y elegir un buen fabricante que le sepa aconsejar.

