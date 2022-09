España entera se vistió de fiesta Jesús Domingo Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de septiembre de 2022, 09:29 h (CET) España entera se vistió de fiesta el pasado día 15 de agosto con la celebración de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, un privilegio de amor. Pueblos, villas, ciudades, aldeas, engalanan su calles y plazas para honrar a la madre de Dios, consuelo y esperanza para el pueblo que peregrina en la tierra. Del corazón de la Virgen María, que nos mira desde el cielo, brotan la belleza y la esperanza necesarias para seguir en el arduo camino de la vida.

En un momento en el que se agudizan las encrucijadas de la historia con la guerra, en el que lo que permanecía inalterable a lo largo del tiempo cambia a un ritmo acelerado, en el que las alianzas y pactos se modifican y afectan de forma negativa a nuestra vida diaria, no está demás que los ojos se vuelvan hacia esos referentes personales y sociales que permiten la estabilidad en el tiempo.

