Las cosas pueden ser a veces difíciles

lunes, 5 de septiembre de 2022, 09:26 h (CET) Las cosas entre las personas, especialmente en las relaciones matrimoniales, pueden ser a veces difíciles. Hay incomprensiones, hay modos de ver las cosas de maneras distintos, motivo por el cual el diálogo es una actividad necesaria a través de toda la vida del matrimonio. Siempre hay que hablar, y entonces es más fácil entender por qué ella, por qué él, se comportan de esta manera. No hay que echarse en cara las cosas si no sacarlas en un momento de diálogo tranquilo para entender. Comprender a la otra parte es una cuestión de amor.



San Josemaría escribe: “Tendría un pobre concepto del matrimonio y del cariño humano quien pensara que, al tropezar con esas dificultades, el amor y el contento se acaban. Precisamente entonces, cuando los sentimientos que animaban a aquellas criaturas revelan su verdadera naturaleza, la donación y la ternura se arraigan y se manifiestan como un afecto auténtico y hondo, más poderoso que la muerte”. Esa es la tarea del crecimiento en el amor.

Si no existe esa lucha, ese empeño, reaparece inagotable el egoísmo. Surgen las comparaciones, el "por qué yo", que es como un síntoma claro de que hemos olvidado lo esencial. "Cuando prevalece el mal humor, se superpone como un velo desagradable entre nosotros y nuestra experiencia. Es como un ruido de fondo molesto que altera la percepción y nos vuelve irritables, hostiles y nos predispone al conflicto" nos dice Ceriotti. Si se advierte ese clima, los primeros síntomas del enfado, es una cuestión de responsabilidad procurar calmar los ánimos.

