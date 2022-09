​El doctorado de Edith Stein Pedro García Lectores

lunes, 5 de septiembre de 2022, 09:04 h (CET) Y es que a Edith Stein el constante estudio de la persona (desde las ciencias naturales, las ciencias humanistas, la filosofía y la teología) le llevó a un dato elemental que hoy parece olvidado: partir de la evidencia, dejar fuera las composiciones de lugar que uno mismo se procura para acercarse a la realidad con una mirada libre de prejuicios. Comprendió así que nuestra condición ontológica se estructura y expresa (fisiológica, sensible, psíquica, anímica y espiritualmente) de dos modos: como varón y como mujer. Reconoció que el fragor de la lucha feminista negaba en algunos supuestos la especificidad femenina. Y pasó a vindicar la dignidad de la mujer formando a las jóvenes sobre su papel en la vida pública, laboral y familiar, tanto en las aulas como a través de multitud de conferencias y escritos que guardan una absoluta actualidad. «Nuestra posición no es insegura porque estamos sobre un fundamento de roca, nuestro norte no es un ideal de hombre o mujer condicionado por el tiempo, sino uno que fue generado antes de todos los tiempos y para todos los tiempos», señaló.



Con todo, su gran acción en favor de la mujer (y del hombre) es su condición de buscadora, pensadora y amante, que le llevó a vestirse el hábito de carmelita y a cambiar su nombre por el de Teresa Benedicta de la Cruz, a pasar del prestigio intelectual a asumir el cargo de tornera, a encerrarse entre los muros de un convento para aprender a moverse por el castillo de su alma. Defendió la libertad hasta sus últimas consecuencias.

El 2 de agosto de 1942, a las cinco de la tarde, estando en oración en el coro del Carmelo de Echt, dos miembros de las SS le conminaron a marchar con ellos. Edith fue trasladada primero a un campo de concentración al norte de Holanda y, días después, al de Auschwitz, donde murió en una cámara de gas. Fue investida así con el único doctorado que vale la pena: la imitación del Cordero inmolado.

