Limpieza de la piel garantizada y confort en pieles maduras con el dúo DERMAL CLEAN de BIOTICALCARE

lunes, 5 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La piel del rostro requiere una disciplina de limpieza para que los tratamientos cosméticos cumplan su cometido. La piel acumula impurezas, contaminación ambiental, sudor, restos de maquillaje, cosméticos, etc.

No todas las pieles son iguales, de la misma forma que no se da el mismo tratamiento a una piel joven y a una madura, con la limpieza se ha de seguir el mismo criterio. Las pieles maduras tienen una fisiología más lenta,secretanmenos lípidos y tienen más dificultad para retener su agua, esto las hace más vulnerables.

Por lo que una rutina de limpieza ha de ser no solo eficaz, sino también ha de tener en cuenta las condiciones específicas de la piel a la que va dirigida y garantizar además el balance de sus equilibrios naturales. La firma BIOTICALCARE ha desarrollado el dúo de limpieza adaptado a las condiciones de las pieles maduras.

Cuidado del rostro en pieles maduras con el dúo cosmético Dermal Clean es la línea de limpieza facial de BIOTICALCARE, se compone de un dúo de productos. Están desarrollados con ingredientes naturales y tecnología probiótica para respetar todos los equilibrios esenciales de la piel durante la rutina de limpieza. Desmaquillan y limpian la piel eficazmente, otorgando un gran confort y una agradable experiencia sensorial.

La rutina de limpieza se compone de dos pasos. El paso número uno es el Oil To Milk Gel, un aceite gelificado con un agradable aroma a flores blancas que despierta los sentidos. Cumple una función desmaquillante, respetando todos los lípidos esenciales de la piel madura, restaura el equilibrio del manto protector y la piel queda flexible, con una agradable sensación de bienestar. El segundo paso es el Gentle Balancing Soap, un jabón facial suave y equilibrante, que aporta una impecable higiene incluso a las pieles más delicadas, a la vez que las deja preparadas para el tratamiento antiedad.

El dúo DERMAL CLEAN de BIOTICALCARE garantiza una limpieza profunda del rostro que elimina de forma selectiva todo tipo de residuos a la vez que equilibra su microbioma y su pH, respetando su balance hídrico.

Efectividad de los ingredientes naturales en productos especializados BIOTICALCARE es una firma especializada en el desarrollo de productos naturales para el tratamiento del envejecimiento prematuro en pieles maduras. Desarrolla sus productos con ingredientes naturales de gran valor biológico, lo que le permite posicionarse dentro del mercado de la cosmética de alta gama.

Sus productos no llevan ingredientes sintéticos, porque están destinados a trabajar en las capas más profundas de la piel. La riqueza activa de sus ingredientes consiguen embellecer la piel tras dos semanas de tratamiento continuado.

Su estrategia cosmética para rejuvenecer la piel madura consiste en revitalizarla desde el interior con un protocolo cosmético en tres fases. Primero, limpiar y equilibrar la piel. Después, acondicionar los estadios internos para optimizar el rendimiento de los activos antiedad. Por último, tratar la piel creando un ambiente óptimo para que no deje de repararse y regenerarse.

Si este tratamiento se aplica con la disciplina que marca la casa, la piel recobra en tiempo récord su luminosidad y tersura. Para ello, la firma cuenta con un equipo de asesoras especializadas en cosmética que guían y orientan a las usuarias personalizando sus tratamientos con objeto de conseguir los mejores resultados antiedad.



