Zamyo diferencia las plantas artificiales de las naturales

lunes, 5 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El diseño de interiores es una disciplina que contempla distintos aspectos, como el estudio de la superficie, el análisis de la función de ciertas áreas y la selección adecuada de elementos para una estética adecuada.

En cuanto a los elementos de decoración, hace tiempo que se usan las plantas artificiales, en vez de las plantas naturales. La diferencia es clave en el momento de realizar una planificación porque resulta determinante para la esencia del espacio.

Por diversos motivos, las primeras son las que están marcando tendencia en el mercado actual.Así lo indican los profesionales de Zamyo, un canal de e-commerce exclusivo de plantas artificiales, donde las personas pueden acceder a una oferta variada, de calidad y del más alto nivel decorativo.

Diferencias entre plantas naturales y artificiales Quizá la clave más importante en el momento de elegir una u otra es el mantenimiento. En un caso, la atención debe ser permanente, mientras que en el otro no es así.

En concordancia con esto, la durabilidad con el paso de los años también es un factor a tener en cuenta. Por ejemplo, las naturales son de distintos tipos y, por lo general, tienen una vida corta, a excepción de las denominadas perennes que pueden mantenerse durante más de dos años.

También es importante tener en cuenta la creación de un espacio donde destaque la esencia y la calidez. Las flores naturales tienen una apariencia única, pero las artificiales dependen del trabajo de especialistas, que son quienes buscan que estas últimas sean realistas, específicamente a través del color y la textura.

En Zamyo, buscan crear una gran similitud con las plantas tradicionales, a partir de detalles puntuales y hasta imperceptibles en algunas ocasiones. Este es un aspecto muy importante para los clientes que buscan lo más parecido a algo natural para sus hogares u oficinas, sin tener que ocuparse diariamente del cuidado de las plantas.

Plantas artificiales de calidad y con la mejor relación coste-beneficio Para evitar alergias, insectos y polvo, entre otras cuestiones, las plantas artificiales son una opción interesante para decorar ambientes interiores. Además, al ser de PVC, no requieren un mantenimiento puntual, lo cual se traduce en un gran beneficio para las personas que no tienen mucho tiempo para dedicarse a cuestiones propias de la limpieza.

Como bien se destaca en e-commerce de Zamyo, este tipo de flores no exigen condiciones especiales y se pueden limpiar con un plumero para quitarles el polvo que contamina el ambiente.

Finalmente, cabe destacar que la empresa ofrece a sus clientes la garantía de un pago seguro, envíos gratis en un plazo máximo de 48 horas y el pago contrarreembolso. Todo esto la posiciona como una de las mejores empresas de venta de plantas artificiales a nivel local y con una gran proyección en el plano nacional.



