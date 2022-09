Utilizar PENETRON en aplicaciones como túneles y sistemas de metro, por ClauniCanarias Emprendedores de Hoy

Los sistemas de túneles deben mantenerse estables para funcionar de forma correcta. Existen diversas técnicas de impermeabilización, pero un problema recurrente en las estructuras grandes, es que a largo plazo no mantienen permanente la integridad del hormigón.

Para reducir esta problemática, ClauniCanarias distribuye PENETRON en toda la comunidad, como una alternativa para las superficies de hormigón. Su funcionamiento se basa en el tratamiento inteligente de estructuras que están expuestas al contacto con el agua, humedad o químicos.

¿Cómo mejorar la estructura de túneles? Un armazón de concreto se caracteriza por ser fuerte y resistente, pero con el paso del tiempo el sedimento por el contacto con el agua, hace que la humedad se distribuya por toda la zona, dejándola desprotegida. A diferencia de una vivienda, los túneles requieren una aplicación más rápida y duradera, por lo que un recubrimiento tradicional no es suficiente. Con este enfoque, PENETRON es un material de impermeabilización integral mediante cristalización, que penetra en toda la zona utilizando la humedad como principal conducto. Con respecto a su empleo, se aplica de forma sencilla sobre el hormigón con aspersor, brochas o rodillos como una pintura tradicional.

Uno de sus atractivos fundamentales es que se puede aplicar en el lado positivo donde se establece en contacto directo con el agua o los químicos, como en la parte contraria del hormigón, ya que el producto penetra hasta un metro de profundidad para trabajar en la parte interna, también se puede aplicar en el lado negativo.

¿Cuáles son las características del producto? Son muchas las ventajas que se adquieren al usar este material, comenzando con que su estructura química se concentra como parte activa del hormigón, reduciendo la permeabilidad y reforzando su forma. Además, destaca su uso en los sistemas de metro porque tiene la capacidad de permanecer intacto durante la vida útil de la vía. PENETRON es un método eficiente que se puede implementar en todo el hormigón que presenta daños por sedimento y grietas naturales que se desarrollan por el tiempo de uso.

Otro beneficio es que su coste es más accesible que los otros revestimientos y no requiere mano de obra adicional. Es importante conocer que el producto no tiene toxinas que afectan la salud, y como muestra de ello, la Unión Europea aprobó su uso en estructuras que están en contacto con agua potable.

Por sus beneficios en el uso en túneles, PENETRON es una gran opción para alargar la vida útil de los sistemas de hormigón. En la plataforma online de ClauniCanarias se encuentra más información sobre su aplicación y más beneficios que se obtienen al utilizarlo.



