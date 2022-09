Los muertos siempre sonríen, novela para aquellos que creen que no les gusta la historia Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:43 h (CET)

Las novelas de género narran una historia más o menos extensa que busca, por lo general, causar entretenimiento a los lectores con la descripción de eventos y personajes.

Las novelas literarias, por su parte, no buscan el entretenimiento, sino el arte y suponen el uso de un lenguaje más elaborado, pero sin llegar a ser rebuscado. En esta novela, ambos mundos encuentran el equilibrio para poder disfrutar sin sacrificar la calidad.

Marta González Peláez es una escritora española de novela de misterio y aventura con ambientación histórica, que desde muy joven se ha interesado por este género literario. En su más reciente obra, titulada Los muertos siempre sonríen, la escritora narra una aventura ambientada a principios del siglo XVII que pretende romper algunos mitos sobre lo que se enseña acerca de la historia de España.

La novela histórica Los muertos siempre sonríen La novela histórica Los muertos siempre sonríen, escrita por Marta González Peláez, gira en torno a la investigación policial que tendrá que hacer Diego de Torrearuso, comisario de la Inquisición de Zaragoza, después de pasar cuatro años en el exilio. Inés, otro de los personajes principales de la obra, acompañará a Diego hasta resolver el misterio del crimen del hijo del comendador de la Fresneda, el cual ha aparecido muerto en la habitación de un burdel.

Los muertos siempre sonríen se diferencia de otras obras del mismo género por estar más ligada a los valores actuales. Su protagonista es fuerte y decidida y, además, pertenece al colectivo LGTB.

La historia, que va más allá de la muerte de este joven, tiene un ritmo natural y fácil de leer, por lo que su autora la describe como una novela histórica que atrapará hasta a quienes no sean fanáticos de este género literario.

La saga de Los muertos siempre sonríen La escritora española Marta González Peláez ha anunciado la segunda parte de la novela Los muertos siempre sonríen. Según ha mencionado, actualmente se encuentra escribiendo una segunda parte de la historia que ha fascinado a quienes ya han tenido la oportunidad de disfrutarla y esperan la continuación de la narración.

Los muertos siempre sonríen es una saga donde la autora ha contado una historia documentada y con un hilo conductor que invita al lector a continuar la leyendo por la curiosidad de seguir conociendo a fondo cada uno de sus personajes.

Asimismo, Marta González Peláez ha informado sobre una nueva edición de Los muertos siempre sonríen. Ha detallado que esta segunda edición de la novela viene motivada tras el éxito y el reconocimiento obtenido en la primera edición.

Los muertos siempre sonríen es una novela que atrapa al lector desde las primeras páginas, sin que este pierda el interés por el desenlace de la historia y sus personajes.



