La vuelta al cole y el material informático necesario

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:36 h (CET)

Quedan apenas unos días para que comience el nuevo curso escolar.

Los hijos retomarán sus estudios y necesitan estar preparados para hacer frente al año que se les presenta.

Los alumnos han evolucionado mucho con respecto a la manera de estudiar y la forma de procesar las tareas. La mayoría de los centros escolares se han digitalizado, siendo necesario tener un equipo informático en casa para poder complementar el sistema de estudio del colegio.

Portátil o tablet A la hora de decidirse por qué equipo comprar, las personas se cuestionan distintos interrogantes, como por ejemplo: ¿portátil o tablet?

Si existen dudas entre estas opciones, desde Última Informática aconsejan optar por un ordenador portátil. Es más costoso, más potente y mucho más versátil que una tablet.

Los portátiles cuentan con mejores componentes, más memoria RAM, más espacio de almacenamiento, un procesador más rápido y eficaz, etc.

PC de sobremesa o portátil Debido a los avances tecnológicos, es una decisión complicada. Hoy en día, se puede comprar un PC montado o configurarlo y personalizarlo basándose en los gustos y necesidades.

Ventajas de un ordenador de sobremesa Potencia, mayor productividad y posibilidad de mejorar los componentes.

Desventajas de un ordenador de sobremesa Volumen (no es fácil trasladarlo) y se necesitan periféricos (ratón, monitor y teclado).

Ventajas de un portátil Movilidad (ligereza, tamaño) y precio.

Desventajas de un portátil Autonomía limitada, menor pantalla, peor refrigeración, mejora de componentes muy limitada y peor resistencia (mayor exposición a golpes y caídas).

Set de teclado, ratón y monitor Unos periféricos para comenzar su andadura tecnológica en la vuelta al cole o vuelta al trabajo son fáciles de conseguir y a un buen precio, pero siempre buscando unos requisitos mínimos en cada producto.

Teclado

Para gaming está claro que un teclado mecánico es la mejor opción por la velocidad de respuesta al pulsar las teclas.

El resultado del PC es más inmediato y se conseguirán mejores resultados en cada partida, además de la estética que normalmente acompaña con diseños muy enfocados a los videojuegos.

Sin olvidar que los teclados gaming normalmente suelen venir acompañados de luces RGB, algo que nunca está de más para lucir el set up entre amigos y familiares.

Si se quiere para estudiar o trabajar y se necesita un espacio de silencio y concentración, la solución es el teclado de membrana. Con estética simple y sobria y una mayor suavidad en el tacto con las teclas se convierte en la opción ideal, esto sin contar con el ruido que produce este teclado que es mínimo.

Ratón Sobre cuál es el ratón que mejor va son cuestiones de velocidad de respuesta, más ergonómico o si se prefiere con cable o sin él. Pero cualquier ratón, sin tener en cuenta el apartado estético, cumple las funciones principales tanto para jugar, como para trabajar.

Monitor El caso del monitor es algo más complejo, pero lo principal a considerar es el tipo de panel (afecta al color que refleja), la velocidad o FPS y el tamaño.

Para jugar, la prioridad son los FPS o cantidad de fotogramas por segundo que se ven en pantalla, cuanta más cantidad, más fluido se verá todo lo que se proyecte en el monitor. Lo normal es comenzar con un monitor de 144hz y las pulgadas recomendables son entre 24 y 27.

Para trabajar, el tamaño puede variar según la labor, pero se prima más el tipo de panel y los colores que proyecta, siendo el panel TN el más económico y el IPS la opción perfecta para labores vinculadas al diseño o fotografía por la cantidad de colores que proyecta respecto al panel TN.

Si el trabajo es ofimático, el panel TN es suficiente y económicamente, el precio es considerablemente inferior.

Sillas económicas Con estética gaming, la silla se ha posicionado prácticamente en cualquier sector y abunda el uso de este tipo de sillas también en oficinas o para estudiar. Se pueden conseguir por menos de 170 € sillas con colores estridentes e incluso RGB, o sillas con estética gaming, pero se puede pasar más desapercibido si son completamente negras y estética en piel.

Para las personas que presenten dudas sobre qué equipo o periféricos necesitan, en Última Informática ofrecen asesoramiento. Son expertos en el mundo de la informática y disponen de ofertas que harán que la vuelta al cole sea más llevadera.



