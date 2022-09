Sanz Cabrejas, bufete de abogados penalista especializado en la defensa de delitos con violencia Emprendedores de Hoy

Cuando una persona enfrenta cargos clasificados como delitos graves, sea por causa de homicidio, amenazas, coacciones, acusaciones de violencia o secuestro, entre otras, es recomendable buscar asistencia de un abogado penal defensor.

La Constitución española, en su artículo 24.2, establece que todo acusado tiene derecho a nombrar un abogado penalista que le acompañe y defienda durante el proceso. Además, está en las facultades de no confesarse culpable y no ofrecer declaraciones sin el acompañamiento de un profesional en las leyes.

Sanz Cabrejas es un bufete de abogados especializado en derecho penal, con años de experiencia en la atención de casos relacionados con la defensa y acusación de todo tipo de delitos con violencia. Son especialistas en asesorar a los acusados, ayudándolos a obtener el mejor resultado posible ante la decisión del juzgado.

La importancia de la defensa para la búsqueda de la verdad El abogado penalista es experto en crear estrategias de defensa para cada caso. Sin embargo, esto no significa que las acciones permanecerán invariables porque, dependiendo del desarrollo del proceso, puede modificar el plan. Mucho tiene que ver cómo el demandante aborda la situación del caso ante la corte, por ejemplo, cuando hace preguntas al acusado o proporciona pruebas que asegura incriminan a su cliente.

En estos casos, el profesional decidirá si es conveniente demostrar que el acusado no estaba en el lugar del crimen o presentar testigos o pruebas contundentes que confirmen que el acusado está libre de culpas.

Si la decisión del tribunal es una condena, el abogado penal se encarga de introducir un procedimiento de apelación para reabrir el caso, mostrando nuevas evidencias que demuestren la inocencia del sentenciado o, en caso de que se haya demostrado su culpabilidad, reducir el tiempo de prisión.

En cualquiera de las circunstancias, contar con un equipo de profesionales defensores como Sanz Cabrejas es una gran opción para conseguir un veredicto justo.

Abogados especialistas en derecho penal Sanz Cabrejas es un bufete penalista de referencia en Madrid, que cuenta con abogados expertos en este tipo de caso que protegen los derechos de sus clientes y asumen su defensa ante los tribunales, logrando resultados satisfactorios. Esto se debe a que los especialistas cuentan con años de experiencia llevando este tipo de casos, aportando las pruebas y el argumento necesario para desestimar las acusaciones del demandante.

Los profesionales están a disposición de sus clientes las 24 horas del día, atendiendo cualquier urgencia que pueda presentarse. Reciben a sus clientes en su oficina física ubicada en Madrid, o se trasladan al centro de detención para acompañar al acusado durante todo el proceso legal. Ofrecen una primera consulta gratuita, sin compromiso, que oriente al cliente sobre los primeros pasos a seguir durante el procedimiento judicial.

La elección del abogado defensor es más importante que los delitos de los que se le acusan; debido a eso, elegir a profesionales de experiencia es esencial para defender los derechos de los individuos.



