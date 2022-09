Fabricadestores.com analiza el ahorro energético con Estores

¿Es posible tener una temperatura agradable en el hogar sin tener que recurrir tanto a la calefacción o al aire acondicionado? ¿Hay maneras de aprovechar al máximo la luz diurna para no utilizar tanta luz artificial? Con los estores de fabricadestores.com, conseguir un hogar más sostenible y eficiente energéticamente para depender menos de las fuentes de energía no renovables. Además, ahorrar en la factura de la electricidad.

Según las características del hogar, su ubicación o la orientación de tus ventanas, el hogar tiene unas u otras necesidades energéticas. Por ejemplo, las habitaciones orientadas al norte suelen ser más frescas y las ventanas que dan al este tienen mucha luz por la mañana. Fijarse un poco en los ciclos de luz y de calor de la casa, y en el momento del día en que se está en cada estancia. Con esa información, podrás escoger el estor adecuado para cada habitación.

Tipos de estores según el tejido

Hay gran variedad de estores enrollables. ¿Cómo escoger el más eficiente energéticamente para la ventana sin poder verlo? No es necesario. En la descripción de cada uno de ellos, se encuentran todos los detalles que se necesitan. Hay muchos colores para elegir de cada estor. Así, se pueden escoger un mismo color para toda la casa, pero con distintos tipos de tejido. A continuación, una guía de las propiedades de cada uno de estos tejidos para mejorar la eficiencia energética del hogar

Estores traslúcidos

Son los que dejan entrar la luz, pero aportan la privacidad necesaria. Por eso, son excelentes para lugares de trabajo o, simplemente, disfrutar del tiempo libre sin que moleste el exceso de luz. Tamizan los rayos del sol, difuminándolos de manera que la estancia se inunda de una agradable y bonita luz.

Pero no solo permiten aprovechar mejor la luz. Suelen estar hechos de poliéster. Este material es un buen aislante térmico, ideal para aprovechar y suavizar la luz que entra en verano y la entrada en calor. Además, contribuyen a mantener el calor en las estancias en invierno.

Estores opacos

A diferencia de los traslúcidos, estos bloquean completamente el paso de la luz. Por eso, es muy frecuente verlos en dormitorios, salas de proyección o en espacios donde se quiere disponer de una privacidad máxima.

Por otra parte, también se puede aprovechar que están hechos de un tejido de poliéster más denso para evitar que entre calor en las habitaciones. Así, si se quiere que los dormitorios no sean tan cálidos en verano, considerar bajar estores opacos después de ventilar la habitación. Por las noches, en ella hacen unos grados menos de temperatura, especialmente si la causa del calor es la incidencia de luz diurna directa.

Estores screen

Sin duda, el material de los estores screen es el más eficiente energéticamente. Están hechos de un tejido técnico de fibra de vidrio y PVC. Se trata de un excelente aislante térmico que ayuda a mantener el calor en el hogar en invierno y el frescor durante el verano.

Además, también impide la entrada de los rayos ultravioleta, algo importante si en la ventana incide luz del sol directamente. Esto protege muebles, los tejidos y otros elementos, ya que los rayos ultravioleta pueden degradar su color y los materiales.

No se debe olvidar escoger el grado de apertura adecuado, para que también permita ahorrar energía lumínica. Por eso, elegir uno con el mayor grado de apertura o transparencia posible, si quieres aprovechar la luz natural. Aunque no sea opaco, con un estor de apertura del 5 %, es el más vendido, ya tendrás la privacidad necesaria. Este estor, por la noche y con las luces encendidas, solo permite ver las siluetas cercanas a la ventana.

Estores noche y día

Estas cortinas se adaptan a la cantidad de luz que entra en las estancias a lo largo del día, de modo que son las más inteligentes energéticamente hablando. Recuerda que la cantidad de luz también se relaciona con la cantidad de calor que entra en tu casa. Por lo tanto, en invierno, convendrá que entre más luz en la casa que en verano.

Los estores noche y día están formados por dos capas de tejido con franjas traslúcidas y opacas. Cada capa de tela es regulable independientemente. Así, si coincide las franjas opacas con las opacas y lo mismo con las traslúcidas, el efecto es el de un traslúcido a rayas. Y, si se hace al así, haciendo coincidir las franjas contrarias, el estor noche y día se comportará como si fuera opaco.

Por eso, estos estores son utilizados a menudo en dormitorios o estancias donde se nota mucho el cambio de luz a lo largo del día o del año.

¿Como elegir un estor?

El estilo y el color es a la elección de cada uno, ya que no influirá en la trasparencia del estor ni en su eficiencia. Pero seguir los consejos para que permita el máximo ahorro energetico en el hogar.

Si se trata de una estancia mal iluminada en la que deseas aprovechar mejor la luz, decantarse por un estor traslúcido o uno screen con grado de apertura alto. Si se trata de una estancia con mucha luz y también calor, te conviene un estor traslúcido con una opacidad media de tejido screen del 5 % de apertura como mínimo o un noche y día. Si se quiere aprovechar la luz por el día, pero tener privacidad por la noche, no lo dudes, el estor noche y día es el elegido. Si por el día prefieres prescindir del estor porque quieres aprovechar mejor la luz, puede convenir un opaco. Si lo que interesa es solo prescindir de la calefacción y el aire acondicionado, decántate por un screen u opaco.

No se debe olvidar que la sostenibilidad y el ahorro energético también significan utilizar bombillas led, no abusar del agua caliente y no renovar los muebles y elementos del hogar si no es necesario. Por eso, debes comprar estores con tejidos de calidad y duraderos. Con ello, se evita el desperdicio de tejido. Optar por unos estores más sostenibles.