¿Qué ventajas brinda el agua purificada?, de la mano de Alcavida Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 12:41 h (CET)

Las personas no dan demasiada importancia al tipo de agua que consumen para hidratarse, ya que es un hábito que la mayoría da por sentado. Sin embargo, considerar el tipo de agua a consumir es muy importante, especialmente porque puede influir de forma considerable en la salud de las personas.

En este sentido, el agua purificada es por mucho la opción más recomendada, no solo porque está libre de impurezas, sino porque además ofrece una variedad de beneficios para la salud. Hoy en día, contar con agua potable purificada y de alta calidad en casa es más sencillo de lo que se piensa, gracias a empresas como Alcavida.

Ventajas del consumo de agua purificada Se le denomina agua purificada al agua que ha sido tratada rigurosamente por filtración con el fin de eliminar en primer lugar todas las impurezas, agentes contaminantes, metales pesados y químicos que se encuentran en ella, para hacerla pura, potable y apta para el consumo humano. A diferencia del agua de manantial o destilada, la purificada puede ofrecer una gran cantidad de beneficios para las personas, además de ser la más limpia y pura de todas. En primer lugar, favorece una mejor hidratación, que como consecuencia ayuda, entre otras cosas, a tener una piel más hidratada y saludable, así como a alcanzar un mayor nivel de bienestar. El agua purificada creada por los filtros ionizadores de la empresa Alcavida ofrece un punto más a favor de la salud también tiene propiedades antioxidantes, por lo que ayudará a mantener la salud de las células y evitar el envejecimiento prematuro. Otros de sus beneficios son, por ejemplo, su capacidad de eliminar toxinas, mejorar la digestión, neutralizar la acidez en el organismo, mantener el equilibrio de las grasas, mantener un pH equilibrado, mejorar la asimilación de nutrientes, favorecer el bombeo de sangre oxigenada a los órganos y ayuda a mantener la flexibilidad y la fuerza de las articulaciones,entre otros.

Agua purificada en casa Actualmente, existen dispositivos de purificación domésticos de muy buena calidad y de alta tecnología. Un ejemplo son precisamente los de la marca Alcavida, una empresa referente en el sector de la purificación de agua en España. La firma cuenta con un catálogo que ofrece distintos tipos y modelos de purificadores, los cuales no solamente eliminan eficazmente todas las impurezas del agua, sino que además la ionizan, otorgándole mayores propiedades saludables y, por lo tanto, ofreciendo más beneficios. Estos purificadores se instalan en el grifo, convirtiendo el agua que sale de él en una totalmente pura, ionizada y provista de electrolitos y minerales tales como el calcio, magnesio y potasio, que ayudarán a la salud y a obtener una mejor hidratación.

Adquirir cualquiera de los purificadores de agua de Alcavida es muy sencillo. La firma cuenta con un una tienda online que solo ofrece excelentes precios en sus productos, sino que además cuentan con sistema de envío. Además, sus dispositivos son muy fáciles de instalar, para que de inmediato el cliente puede disfrutar de todos los beneficios de beber agua purificada.



