Electricistas Madrid Económicos aconsejan como elegir un electricista profesional

viernes, 2 de septiembre de 2022, 14:52 h (CET) Todas las casas necesitan reparaciones eléctricas de vez en cuando, pero debido al alto riesgo que conllevan, estas reparaciones no son proyectos seguros para el bricolaje. A la mayoría de la gente le conviene contratar a electricistas profesionales Según electricistas Madrid, algunos de los problemas eléctricos más comunes son:

-Instalación de una lámpara;

-Instalar un ventilador de techo;

-Añadir una toma de corriente;

-Actualizar o sustituir un interruptor;

-Instalación o mejora de un cuadro eléctrico;

-Añadir iluminación exterior y otros elementos eléctricos.

¿Cómo contratar a un electricista?

Saber cómo contratar a un electricista profesional implica un poco de lectura e investigación, además de conocer las preguntas adecuadas. Disponer de la mejor información da las herramientas y la confianza para encontrar al profesional adecuado para el trabajo.

Comprender el cableado eléctrico básico ayudará a entender los problemas de una casa.

Investigar los costes de contratación

Hay que familiarizarse con los costes por hora típicos de los trabajos de electricidad que se indican a continuación. En particular, hay que investigar comparativamente los costes específicos que requiere cada proyecto.

Conocer los costes que se pueden esperar sitúa en una mejor posición cuando llegan las ofertas y, sobre todo, la factura.

Consultar las reseñas profesionales

Navegar por internet para encontrar electricistas profesionales locales cerca, leer opiniones y obtener varios presupuestos. Las reseñas son una forma útil de acotar la búsqueda.

Hablar con varios profesionales

No hay que aceptar la primera oferta. Es conveniente conseguir siempre al menos 3 ofertas para un proyecto. Hablar con cada profesional y hacer preguntas específicas sobre el proyecto y la situación.

Comprobar las credenciales del profesional

En casi todos los casos, cualquier persona que trabaje en el hogar necesita una licencia válida y un seguro. Si no se está seguro de la licencia de un profesional, es mejor buscar a otro profesional que ofrezca esta confianza.

¿Cuánto cuesta contratar a un electricista por hora?

El coste por hora de un electricista oscila entre 40 y 100 euros. Variará en función de la ubicación y del tipo de profesional que se contrate. Normalmente se paga una tarifa más alta por la primera hora, para que puedan cubrir los gastos de viaje y el tiempo. Las tarifas de emergencia o fuera de horario también suelen ser más altas.

5 consejos prácticos para contratar a un electricista

Las reparaciones eléctricas son una parte necesaria del mantenimiento del hogar. Sea cual sea el trabajo, grande o pequeño, la factura puede ascender rápidamente.

Precisamente porque estos servicios son caros, aquí hay algunos consejos sobre cómo obtener el mejor servicio por el coste soportado:

1. No basar la decisión de quién contratar únicamente por las tarifas por hora

Muchas personas prestan demasiada atención a la tarifa por hora de los electricistas. Esta cantidad puede variar de 40 a 100 euros aproximadamente. La tarifa por hora sólo tiene sentido si se considera junto con la calidad del trabajo, el equipo y la experiencia de la empresa.

2. Comparar los gastos de viaje

Las tarifas reflejan el tiempo de viaje. Los gastos de viaje pueden tener un gran impacto en los costes y son algo más fáciles de comparar que las tarifas por hora. Muchos electricistas pasan un tercio o más del tiempo sorteando el tráfico de camino a una obra.

3. Reagrupar los trabajos de reparación

Para ahorrar dinero y tiempo en las reparaciones eléctricas, es aconsejable agrupar los proyectos. Cada vez que se descubra un problema eléctrico, hay que ponerlo en una lista y cuando se crea que es el momento de llamar a un profesional, revisar la lista y luego hacer una mini-inspección de la casa.

Buscar interruptores defectuosos y tomas de corriente que no funcionen. Cuando llegue el electricista, se ahorrará dinero y tiempo porque se ocupará de todo a la vez.

4. Prepararse antes de que llegue el electricista

Cuanto menos tiempo dedique el electricista a solucionar los inconvenientes, más dinero se ahorrará el cliente.

Algunos consejos para la preparación:

Hay que ser lo más completo y detallado posible cuando se describan las necesidades al electricista. Cuanto más sepan, más rápido se hará el trabajo.

Es aconsejable preparar una lista precisa de los elementos que se desean reparar. Los electricistas han presupuestado el tiempo para una llamada de servicio. No tienen tiempo para hacer peticiones adicionales una vez que están en el lugar.

Hay que asegurarse de que la caja del cuadro eléctrico sea accesible.

5. Instalar aparatos eléctricos que ahorren dinero

Cambiando las lámparas o bombillas incandescentes normales por fluorescentes o LED, se puede reducir sustancialmente el consumo de energía en el hogar y ahorrar electricidad día a día.

Los interruptores con detectores de movimiento pueden ayudar a ahorrar dinero en la iluminación exterior y, al mismo tiempo, proporcionar una seguridad muy conveniente para el hogar.

Estas son unas de las mejores formas de ahorrar electricidad en la vivienda.

Preguntas que hay que hacer antes de contratar a un electricista

Hacer preguntas es la mejor manera de encontrar un electricista cualificado.

¿Tiene el electricista una licencia para realizar trabajos eléctricos? Se exige una licencia de electricista o un trabajo realizado por un maestro electricista.

¿Tiene el profesional un seguro? Nunca se debe confiar en un profesional que no esté asegurado. Se puede pedir que muestren un justificante del seguro.

¿Tiene referencias de trabajos anteriores? Se pueden prescindir de las referencias para trabajos pequeños como la instalación de una luz o un enchufe. Para proyectos de mayor envergadura, es conveniente pedir siempre referencias.

¿Cuáles son las tasas de contratación? Preguntar siempre por adelantado. Obtener un presupuesto detallado por adelantado es la mejor manera de no llevarse sorpresas.

¿Quién hará el trabajo real? A menudo, un electricista viene a diagnosticar y ofertar proyectos, pero hace que los aprendices y electricistas profesionales realicen el trabajo. No se trata de un fenómeno atípico, sino de una práctica común. De hecho, la licencia de electricista está en consonancia con cualquier trabajo que supervise.

¿Está garantizado el trabajo del electricista que se va a contratar? Cualquier empresa o electricista de renombre garantiza el trabajo, normalmente durante al menos un año.

