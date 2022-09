Las nuevas oficinas de Málaga y Denia de Alquicoche Emprendedores de Hoy

Alquicoche abrió nuevas oficinas de la firma en Málaga y Denia, las cuales han sido un éxito total para esta empresa que se dedica al alquiler de vehículos. Han abierto 9 sucursales en total en todo el territorio español, siendo un éxito que se ha reflejado este verano.

Ambas oficinas fueron inauguradas el pasado mes de mayo y, desde entonces, la marca no ha dejado de crecer. Estas no han dejado de aumentar en cuanto al número de clientes y a los servicios prestados. Asimismo, la marca asegura que los clientes en esas zonas han respondido de forma agradecida a sus ventajosas tarifas y servicios.

Una marca en constante crecimiento Desde su salida al mercado, en el año 2015 la firma no ha dejado de crecer. A pesar de haber surgido en el competido mercado de Valencia, la marca ha sabido atender los requerimientos de clientes que desean soluciones inmediatas. Con este fin, elaboraron una serie de opciones de movilidad con tarifas ventajosas y tratos transparentes para los usuarios.

Gracias a ello, desde esa primera oficina en Valencia, hoy cuentan con sucursales en los aeropuertos de Málaga, Alicante, Madrid y Valencia. También están en Benidorm, Valencia ciudad y, por supuesto, en Denia y Málaga ciudad. Alquicoche ha basado su rápido crecimiento en el modelo de franquicias, cuidando siempre sus rigurosos controles de calidad.

La compañía afirma que se ha consolidado en estos tiempos, en los que destaca este tipo de mercado afectado por la escasez de vehículos en alquiler. Además, asegura que sus profesionales han sabido responder no solo a la creciente demanda de unidades, sino también a los requerimientos de las personas con tarifas razonables y servicios de asistencia integral.

Oficinas que atienden mucho más allá de su entorno Alquicoche asegura que sus nuevas oficinas en las zonas de Málaga y Denia han superado las expectativas que tenían. La nueva oficina de Málaga está ubicada en la Avenida de Velázquez, en el número 25. Allí atiende a la clientela local que, según sus responsables, es numerosa.

No obstante, también asisten a usuarios que les llegan desde el Aeropuerto de Málaga. Asimismo, desde las ciudades de Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Antequera, Marbella, Mijas, Nerja, Puerto Banús, Ronda y Estepona.

Por otro lado, en el caso de la nueva oficina de Denia, la situación no es muy diferente. Ubicada en el número 11 de la Plaza Benidorm atiende a clientes provenientes de las Islas Baleares.

Por otro lado, afirman que en esta temporada de verano esa tendencia se ha acentuado debido a la escasez de vehículos en alquiler. Muchos clientes cogen el ferry Ibiza-Denia o el de Palma-Denia y aprovechan las mejores tarifas que ofrece Alquicoche en sus unidades. A esto se le suma la disponibilidad de coches nuevos, en perfecto estado operativo y el servicio integral que asesora a los clientes.



