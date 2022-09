Puntogar explica cómo estar más fresco sin aire acondicionado Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 14:04 h (CET) En España, pese al calor, son millones los hogares que no cuentan con aire acondicionado, el cual supone incrementar fuertemente la factura de la luz. Probablemente, muchos de ellos, gracias a las persianas, puedan enfriar el hogar y protegerse de las elevadas temperaturas que se registran en el exterior Existen varios modelos persianas en puntogar que pueden cumplir este objetivo: las alicantinas, venencias o las de esterillas son las principales. En esta entrada se aportan más detalles.

Las mejores persianas para proteger a la vivienda del fuerte calor del verano

En verano, las aliadas de los hogares son las persianas. Estas, que no existen en el resto de Europa, son valoradas incluso por los turistas que visitan España, precisamente en los meses de más calor. Con un accionamiento cómodo y rápido, logran que los rayos de sol no entren en la vivienda. Por supuesto, pueden ser un gran elemento decorativo y, por otro lado, aportan la intimidad que merecen los espacios.

Así, las persianas alicantinas son uno de los tipos con los que proteger el espacio. Este tipo combina la persiana veneciana y el estor enrollable. Además, destaca por contar con un diseño que suele gustar a todos, siendo ideal para interiores o exteriores del hogar. De hecho, muchos clientes suelen optar por ellas al considerar que aportan un toque de modernidad y protección impresionante, puesto que en este último caso evitan la entrada de mosquitos y llegan a proteger a la vivienda de las inclemencias meteorológicas del exterior (más allá del calor, fuertes vientos o fuertes precipitaciones tormentosas tan habituales en verano).

Por otro lado, hay que hacer referencia a las persianas venecianas. Su elegancia es el aspecto más destacado, pero esto no significa que su funcionalidad flaquee, sino al contrario. Es aclamada por lograr la regulación de la entrada de luz de una manera muy precisa, por lo que es otro de los tipos que protegen del calor en los duros meses estivales. Por si fuera poco, la madera es ligera, estable y el mantenimiento de este tipo es bastante fácil. Atrás quedan las largas jornadas de limpieza, puesto que retirar el polvo con un plumero algo sencillo.

También destacan las persianas de esterillas, las cuales se extienden en todo tipo de viviendas, incluso en zonas interiores para separar espacios y proteger, de paso, del calor. Crean, además, diversas posibilidades de decoración de espacios. Son elegantes, sofisticadas y, normalmente, las más económicas. El toque mediterráneo que aportan es muy destacado, por lo que elegirlas es sinónimo de crear ambientes relajados y frescos. En este tipo y en todos los anteriores,, cabe destacar que permite la entrada de aire, por lo que se conseguirá

¿Cuál es la persiana que hace estar más fresco?

De entre todas las opciones, las que mejor ayudan a mantener fresco el hogar son las persianas alicantinas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que son las que mejor absorben el calor al estar fabricadas de madera de gran calidad, por lo que es una opción que es tenida en cuenta por muchas familias para no pasar calor en el interior del espacio.

Además, al estar colocadas en el exterior de la vivienda, son unos elementos que no aportan calor al interior del hogar. Es más, aprovechar de una gran variedad de diseños que no solo pueden mejorar el aspecto de la fachada exterior, sino también del interior del hogar. Sin dudarlo, en materia decorativa, es una grandiosa elección.

Por si fuera poco, cuentan con unas ranuras más amplias que las de esterilla, lo que provoca que pase el aire con mayor facilidad. Recuerda que en el interior de las viviendas es necesario crear corrientes y que entre un mínimo de aire para que la renovación de este haga que la casa no vaya ganando en temperatura.

Lo mismo sucede con la luz, puesto que dichas ranuras logran una ligera entrada de iluminación natural a la vivienda. Así, al estar las persianas bajadas se evita encender la luz, optimizando recursos, a la par que no se está en penumbra gran parte de la jornada. Por último, destacar dos grandes aspectos.

Su acabado natural, con una gran cantidad de materiales que pueden adaptarse perfectamente a cualquier tipo de entorno. Su resistencia, la cual es muy elevada: son ideales en todo tipo de circunstancias. No solo protegen en caso de tempestad, sino que también no se decoloran ni estropean porque el sol esté dando durante todo el día al material en el que esté fabricado este tipo de persiana.

En esta entrada has conocido qué tipo de persianas son las mejores para proteger al hogar del calor que hace fuera de la vivienda, incluso aunque no se tenga aire acondicionado en el interior. La mejor es, sin dudarlo y dadas sus características, la persiana alicantina.

