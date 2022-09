Magnetoterapia Biomag explica qué es y cómo funciona la magnetoterapia veterinaria Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:49 h (CET) La magnetoterapia para animales también es aplicable en sujetos sanos, ya que actuará para proporcionar un estado de bienestar general y prevenir la aparición de otras dolencias El uso de los campos magnéticos con fines terapéuticos se remonta a la antigüedad. Ya lo utilizaban los antiguos egipcios. Los campos magnéticos afectan a muchos procesos bioquímicos de las células y, como pueden penetrar a todo el cuerpo, tienen efecto en casi todas las células.

Por ello, la terapia de campo magnético tiene hoy un amplísimo abanico de aplicaciones, incluso en la mejora de la salud animal. El bajo número de contraindicaciones y la ausencia de efectos secundarios contribuyen a su uso creciente en la práctica de la zooterapia.

Los métodos de fisioterapia denominados "magnetoterapia" y "magnetoestimulación" se refieren a la aplicación de un campo magnético de baja frecuencia, constante o alternante, para inducir los cambios esperados en el funcionamiento del organismo y, en consecuencia, mantener o mejorar la salud.

La técnica de la magnetoterapia, aunque definible como reciente, utiliza energía electromagnética y puede incluirse entre las terapias no invasivas y sin efectos secundarios.

Es una técnica no invasiva que puede dar excelentes resultados en los casos de trastornos motores y dolores que también pueden experimentar con la edad avanzada o debido a la presencia de enfermedades hereditarias que suelen darse en ciertas razas animales.

¿Qué efecto tiene el campo magnético en el cuerpo del animal?

-Tiene un efecto analgésico

-Acelera la curación de las heridas

-Estimula los procesos inmunitarios aumentando el número de glóbulos blancos,

-Acelera la adhesión ósea; puede utilizarse para los trastornos de la mineralización ósea

-Alivia la artrosis

-Reduce la tensión muscular

-Regenera los nervios

-Contribuye a la regeneración de los tejidos (la regeneración de los tejidos musculares es especialmente importante en los animales de edad avanzada y en los sometidos a entrenamiento)

-Tiene un efecto antiinflamatorio

-Previene y/o limita el desarrollo de enfermedades

Llegados a este punto, conviene mencionar en qué se diferencia la magnetoterapia de la magnetoestimulación. El primer método se refiere convencionalmente a la acción de un campo magnético con un valor de inducción magnética más alto y una frecuencia más baja que el segundo método, es decir, la magnetoestimulación.

Las aplicaciones de la magnetoterapia se refieren principalmente a los efectos analgésicos y antiinflamatorios y a la aceleración de la curación de heridas y adherencias óseas.

La magnetoestimulación, por el contrario, se basa más en una acción para mejorar el funcionamiento del organismo en casos de debilidad generalizada por condiciones médicas, esfuerzo físico u otras causas.

Cómo funciona la magnetoterapia en los animales

La magnetorerapia influye en los procesos que regulas las funcione vitales e la membrana celular, actura asegurando que las celulas reciban suficiente energía para un metabolismo óptimo.

Este mecanismo activa la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo; de hecho, el principio es idéntico en humanos y animales.

El estado general de salud mejorará, ya que permite reforzar el sistema inmunitario y reactivar la circulación, lo que permite una mejor oxigenación de las células, llevando al organismo a un estado general de bienestar.

Este sistema ha tenido una excelente respuesta en los animales que, por así decirlo, son atraídos espontáneamente por las ondas magnéticas y por reflejo a sus beneficios.

Como es sabido, todos los animales son más sensibles a los fenómenos naturales del planeta; perciben antes que los humanos, la llegada de un terremoto o un cambio climático.

Los veterinarios han comprobado que los perros y los gatos, en la mayoría de los casos, se suben espontáneamente a la esterilla magnética y permiten así que el profesional trabaje sobre ellos manualmente.

En qué dolencias funciona la magnetoterapia animal

Los efectos terapéuticos de la magnetoterapia para animales son antiinflamatorios, analgésicos y bioestimulantes, por lo que es útil para tratar a las mascotas, pero también a animales como los caballos en casos de:

-Artritis

-Dislocaciones

-Lesiones de partes blandas

-Reumatismos

-Estados inflamatorios

-Dermatitis

-Osteoporosis

-Dolores articulares de diversa índole

La magnetoterapia se utiliza cada vez más en el campo de la ortopedia veterinaria para el tratamiento no invasivo de las enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético.

Actúa sobre la inflamación aportando alivio al dolor, ya que estimula la producción de endorfinas.

Ejerce una acción reparadora en los tejidos óseos, musculares y cutáneos.

Técnicas como la magnetoterapia para animales permiten cuidar a los animales tratando sus dolencias de forma no invasiva, aportándoles alivio al dolor y a la fatiga articular.

Utilizado como medida preventiva, puede permitir a los animales llevar una vida más sana con menos degeneración articular y muscular en su vejez.

En los animales utilizados para deportes de competición o para largas caminatas, como pueden ser los caballos, la magnetoterapia animal les permite, en caso de traumatismo durante las carreras, recuperarse más rápidamente y tener una ralentización de la degeneración articular-muscular.

Así pues, ¿por qué no confiar en esta terapia no invasiva e indolora, que puede proporcionar a los animales una vida más larga con menos molestias?

Resumen

El campo magnético con los parámetros físicos adecuados se ha convertido en una herramienta utilizada con éxito en medicina veterinaria. Bajo la influencia de un campo magnético, se producen cambios positivos en las células, lo que acelera la curación y la regeneración de los tejidos.

Los aparatos con programas incorporados permiten una aplicación extremadamente fácil en las instalaciones de tratamiento de animales.

Curso formativo magnetoterapia veterinaria por Magnetoterapia Biomag

Magnetoterapia aplicada

Fundamentos teóricos y mecanismos de acción (1,5 hora)

Equipos de magnetoterapia en veterinaria

Historia, Características y modo de aplicación (1hora)

Casos clínicos

Indicaciones terapéuticas en veterinaria (2,5 horas)

IMPARTIDO POR:

FRANCISCO PEREZ NAVAJO

-Licenciado Veterinaria UCM y CEO Hospital Veterinario San Antón

-Presidente Grupo Rehabilitación y Medicina Deportiva (AVEPA)

-Diplomado Postgrado en Cirugía y Anestesia (UAB)

-Especialista en Rehabilitación y Fisioterapia veterinaria (FORVET)

-Certif. Traumatología, Ortopedia y Neurocirugía (IMPROVE)

-Dir. Servicio Cirugía y Rehabilitación Hospital Veterinario San Antón

consultasveterinario@magnetoterapiabiomag.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fabricadestores.com analiza el ahorro energético con Estores AleaSoft: El foco a debatir para contener los precios en el mercado eléctrico Instituto Europeo del Sueño señala que al menos el 70% de las personas tienen espasmos al dormir Dormir y descansar, dos términos parecidos que no significan lo mismo según Instituto del Sueño Electricistas Madrid Económicos aconsejan como elegir un electricista profesional