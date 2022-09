"Las cifras de ocupación y desempleo de agosto confirman la ralentización de la economía, que ya afecta a toda la Unión Europea" Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:33 h (CET) Estas declaraciones han sido dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, en el análisis de los datos de paro de agosto y proyección para septiembre 2022 Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de agosto. El número de afiliados a la Seguridad Social continúa su proceso de moderación en su crecimiento, así en el pasado mes de agosto se contaron 20,15 millones de afiliados. En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 3,5%, el más suave en once meses, equivalente a 677.300 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

En cuanto al número de parados registrados, es de 2,92 millones de personas, 40.428 más que el mes anterior (+1,4%). En términos interanuales, el descenso fue de un 12,3%, el más bajo en trece meses.

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: "El mes de agosto confirma la ralentización de la economía, y las cifras de ocupación y desempleo, aunque estén dentro de lo habitual en los últimos años, evidencian el "frenazo" que ya afecta a toda la Unión Europea".

"Las malas cifras vienen acompañadas de la mayor caída en los contratos indefinidos, la alta rotación de los fijos discontinuos, y el efecto multiplicador de la crisis en el empleo de los jóvenes", señala el director del Adecco Group Institute.

Por último, Javier Blasco plantea un escenario a futuro en el que "lo más habitual es que en septiembre haya un incremento muy pequeño de la afiliación con relación al mes anterior. De ahí que la subida interanual podría moderarse más, hasta el 3,3%, con 20,17 millones de ocupados. El paro, que tiende a subir ligeramente en septiembre con relación a agosto, sumaría a 2,93 millones de personas (-9,8% interanual)".

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en agosto es de 2.924.240 personas, 40.428 más que el mes anterior. También prosigue la moderación de la caída del número de parados. En términos interanuales, el descenso fue de un 12,3%, el más bajo en trece meses.

Si se desglosa este dato por sexos, el paro continúa cayendo más entre los varones (-13,8%; el de mujeres bajó un 11,2%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, continúa su proceso de moderación en su crecimiento, así en el pasado mes de agosto se contaron 20,15 millones de afiliados, 189.963 afiliados menos que hace un mes (-0,9%). En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 3,5%, el más suave en once meses, equivalente a 677.300 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

Los Servicios vuelven a encabezar el aumento del empleo; en cambio, el sector agropecuario destruyó empleo por 13º mes consecutivo. El empleo asalariado (+4,1% interanual) creció 10 veces más rápido que el no asalariado (+0,4%).

La firma de contratos fijos-discontinuos bajó por segunda vez consecutiva desde los últimos cambios de la legislación laboral. En agosto fueron el 13,2% del total de contratos firmados, frente a un 14,6% en julio y un 16,5% en junio.

Ya van tres meses en que cae el número total de contratos firmados: -8,8% interanual en agosto. Toda la caída se explica por la menor firma de contratos temporales, que cayeron un 39,7%. En cambio, la firma de contratos indefinidos creció un 326% interanual, por el efecto de los fijos-discontinuos. En total se firmaron 1,28 millones de contratos, el menor número desde febrero de 2021.

Si se quiere más información, aquí tienes la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://www.youtube.com/watch?v=MRiVuOqmIsw

