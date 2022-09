PETER & WILLIAM informa sobre todo lo que debe saber sobre las ventanas de PVC Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:33 h (CET) Las ventanas y puertas fabricadas con cloruro de polivinilo suelen denominarse "ventanas y puertas de PVC". Sin embargo, en ocasiones, estas ventanas también se denominan ventanas de plástico Por lo tanto, conviene recordar que, independientemente de que se hable de PVC o plástico, en el contexto de las ventanas, suele tratarse del mismo material.

¿Cuál es el origen de las ventanas y puertas de PVC?

El material de PVC se inventó ya en el siglo XIX, pero no fue hasta el siglo XX cuando empezó a utilizarse en la fabricación de ventanas y puertas.

Las primeras ventanas de PVC aparecieron en los hogares alemanes en la segunda mitad del siglo XX. La carpintería de PVC no llegó a Europa hasta los años 70 (la primera fábrica de ventanas de PVC de uso doméstico se creó en 1974) y rápidamente empezó a reemplazar a las ventanas y puertas de madera.

La creciente popularidad de las ventanas de PVC se debe, en primer lugar, a su menor precio y, en segundo lugar, a su mayor durabilidad.

Las ventanas y puertas de madera fabricadas hace apenas unas décadas se deformaban o humedecían con facilidad, y la pintura al óleo que se utilizaba para cubrirlas se desprendía rápidamente, por lo que las ventanas dePVC era una alternativa mejor en ese momento.

Actualmente, el PVC sigue siendo el más popular: principalmente debido a su atractivo precio.

Propiedades del cloruro de polivinilo, ¿son seguras las ventanas y puertas de PVC?

El cloruro de polivinilo es un polímero sintético fuerte, caracterizado por su alta termoplasticidad.

El material se utiliza en la fabricación de puertas y ventanas por las excelentes propiedades de rendimiento: es bastante resistente al calor, fácil de cuidar, tiene buenas propiedades aislantes y su coste sigue siendo bajo, especialmente si se compara con las alternativas: madera y aluminio.

A menudo existen reservas sobre la seguridad y el comportamiento medioambiental de las ventanas de PVC.

Sin embargo, éstas se deben en gran medida a la ignorancia y a la suposición errónea de que el material artificial debe ser perjudicial. Las ventanas prefabricadas de PVC son, en condiciones de uso cotidiano, completamente seguras para la salud.

Las sustancias nocivas sólo pueden liberarse si se prende fuego el producto. Es importante recordar que los productos de carpintería de puertas y ventanas deben cumplir las rigurosas normas que se aplican en la Unión Europea. Si las ventanas y puertas de PVC supusieran algún peligro para los usuarios, sin duda no se aprobaría su uso.

Vale la pena subrayar que el PVC es reciclable, y que las puertas y ventanas verdaderamente ecológicas son las que, en primer lugar, son eficientes desde el punto de vista energético (es decir, contribuyen a reducir las pérdidas de energía y a ahorrar recursos en el mundo) y, en segundo lugar, son duraderas (para que no haya que sustituirlas rápidamente).

¿Cuáles son las ventajas de las ventanas y puertas de PVC?

El éxito de la carpintería de PVC viene determinado por sus numerosas ventajas:

Desde el punto de vista del cliente, probablemente la mayor ventaja de los productos de PVC es su precio relativamente bajo, manteniendo al mismo tiempo una buena calidad: las ventanas y puertas de este material son más baratas que las ventanas y puertas de tamaño y parámetros de rendimiento similares de aluminio o madera. Además, no requieren cuidados especiales, no se dañan fácilmente y son fáciles de limpiar.

Otra ventaja de las ventanas y puertas de PVC son las enormes posibilidades de diseño que ofrecen. Pueden presentarse en muchas variantes de color o imitar el color y la textura de la madera.

El PVC también puede utilizarse para fabricar ventanas con formas no estándar, por ejemplo, con arcos.

Otras ventajas de las ventanas de PVC son:

-Más resistentes y duraderas que otras ventanas

-No le afectan los cambios de clima y temperatura

-No requiere mantenimiento

-Alto aislamiento acústico y térmico

-Ahorro de energía

-Respetuoso con el medio ambiente

-Son seguras

-El material de PVC es prácticamente incombustible y autoextinguible

-No se pudren y son resistentes a la corrosión y la sal

-Alto grado de versatilidad

-Amplia gama de colores y acabados

Combinación de materiales con el PVC

La tecnología moderna está abriendo oportunidades para que los fabricantes creen nuevos diseños y productos. Una de las innovaciones que han empezado a generalizarse en el mercado en los últimos años son los productos de PVC y aluminio.

El PVC puede combinarse con este material en ventanas y puertas. Los marcos tienen un revestimiento de aluminio en el exterior, lo que confiere a las ventanas un aspecto elegante y moderno y ofrece la posibilidad de pintar la ventana en cualquier color al gusto del cliente.

Por otro lado, el PVC se utiliza en la parte central del perfil, gracias a lo cual el precio del producto es más bajo que en el caso de las ventanas o puertas fabricadas íntegramente en aluminio.

Las ventanas de PVC gozan de una popularidad ininterrumpida en Europa desde hace unos 50 años. Esto no debería sorprender: las ventajas y el bajo precio los convierten en la mejor opción posible para muchas personas.

