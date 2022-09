La evolución de la economía brasileña según Joaquim Jose Pascoal Aires Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 12:36 h (CET) En la actualidad, la de Brasil es la decimotercera economía más grande en el mundo. A lo largo de las últimas décadas, esta economía ha experimentado un crecimiento sostenido que la ha posicionado como una de las más importantes en la región latinoamericana y en el mundo, siendo también un socio estratégico de muchos países alrededor del globo. En este contexto, Joaquim Jose Pascoal Aires cuenta respecto de cómo ha evolucionado la economía brasileña en los últimos años y el lugar que hoy ocupa La naturaleza de la economía brasileña según Joaquim Jose Pascoal Aires

Uno de los aspectos más destacados de Brasil tiene que ver, explica Joaquim Pascoal Aires, con sus abundantes recursos naturales y su economía diversificada. Es actualmente el mayor productor a nivel mundial de café, de naranjas y de caña de azúcar, comercializando estos productos a países de todas las regiones del mundo. Además, junto con Argentina, es uno de los mayores productores de soja en el planeta.

Brasil es un país que cuenta con la selva tropical más grande del mundo, como así también con bosques que cubren gran parte del territorio nacional. Esto lleva a que sea, también, el cuarto exportador de madera, a la vez que es el país con mayor ganado comercial en el mundo. Estos aspectos naturales son los que durante mucho tiempo han atraído al país a diversas multinacionales pertenecientes a la industria de los alimentos y también de los biocombustibles. Dentro de las exportaciones de materias primas que el país realiza, el sector agropecuario representa cerca del 40% de las exportaciones totales de Brasil.

Otro aspecto que es importante destacar es que Brasil también es una potencia en términos industriales, teniendo grandes riquezas minerales. Esto es lo que lo ha llevado a ser el segundo mayor exportador de hierro en el planeta, como así también uno de los productores más importantes de carbón y de aluminio.

¿Cómo se ha desarrollado la economía brasileña en el último tiempo? La crisis y el impacto de la pandemia

Siguiendo lo mencionado anteriormente, explica Joaquim Jose Pascoal Aires que Brasil ha tenido un período de crecimiento sostenido a lo largo de las últimas décadas, interrumpido por una recesión en el año 2015 que llevó a una contracción de un 7%. Si bien la economía se fue recuperando, no ha logrado hacerlo al mismo ritmo al que venía acostumbrada.

Luego de la crisis de la pandemia que impactó en todas las economías del mundo, Brasil comenzó a experimentar nuevamente un crecimiento lento. Se estima que, en 2021, el PIB creció un 4,6% impulsado especialmente por la reapertura económica internacional y por el aumento de las exportaciones de materias primas, sector donde el país es más fuerte. Según el FMI, se prevé un crecimiento del 1,5% en el PIB en 2022 y del 2% en 2023.

En un contexto en que la inflación está golpeando a todos los países en el mundo, Brasil no es la excepción. Cuenta Joaquim Pascoal Aires que la inflación en Brasil en 2021 ha alcanzado una estimación del 10,06%. No obstante, las previsiones esperan que se pueda reducir a lo largo de lo que resta de 2022 y el año 2023.

Además, es importante mencionar un problema que afecta especialmente a este país que tiene que ver con el desempleo. De todos modos, según cuenta Joaquim Jose Pascoal Aires, después de que la tasa de desempleo alcanzara el 13,8% en 2020, se redujo levemente al 13,2% en 2021. Se espera que esta reducción continúe en los siguientes años.

