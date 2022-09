Nace el primer evento en España para madres viajeras Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 09:28 h (CET) El ´Mama Travel Fest´ se celebra el sábado 8 de octubre en Barcelona y cuenta con el patrocinio de IATI Seguros. Con este festival familiar se pretende visibilizar y normalizar los viajes tras la maternidad Cada vez son más las mujeres que se deciden a viajar con sus bebés y no renuncian a los viajes por el simple hecho de tener niños. Precisamente por ello, para reivindicarlo, nace el Mama Travel Fest, el primer evento en España para la comunidad de madres viajeras. Se celebrará el próximo sábado 8 de octubre en Barcelona, en la Estación de Francia.

En este evento para familias viajeras, a las que también son bienvenidos los papás viajeros y niños, se podrá asistir a las ponencias de expertos en salud, pediatría y pedagogía, como los pediatras instagrammers @dospediatrasencasa, escuchar las charlas experienciales de madres viajeras o participar en el mercadillo que se instalará con la presencia de varias marcas.

Este novedoso festival que se celebra este año por primera vez está organizado por tres madres viajeras, Carla Llamas (@lamaletadecarla), Silvia Romero (@silviaexplorer) y Lucía Sánchez (@algoqrecordar). Lo hacen para crear una comunidad de madres viajeras que se centra en tres bases ‘maternidad, viajes y sostenibilidad’, para normalizar los viajes tras la maternidad y para mostrar todos los beneficios que aporta el viajar en familia. El ´Mama Travel Fest´ cuenta con el apoyo de IATI Seguros, pionera en la contratación de seguros de viaje online y que apuesta por estos mismos valores.

"Este evento es el reflejo de nuestra realidad, en la que las mujeres viajeras quieren integrar la crianza y los viajes con normalidad. Y nosotros, como empresa, estamos aquí para ayudarlas en todo lo que podamos, adaptando también nuestros seguros de viaje a las familias", explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

IATI Familia está pensando especialmente para la tranquilidad de los viajeros que viajan con sus hijos, donde se combina las coberturas clásicas, la cobertura médica de 300.000 euros y la cobertura específica para protegerlos. Como, por ejemplo, atención telefónica pediátrica, asistencia inmediata de urgencia para los niños y repatriación asistida por un familiar a las 24 horas si le sucede algo a algún progenitor o responsabilidad civil infantil especialmente elevada. Este producto, así como otros, se podrá ver con más detalle durante el festival.

Para más información sobre las entradas, precios, horarios, ponencias, talleres, etc. se puede consultar la web oficial del evento https://mamatravelfest.com/

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje onlinetras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATISeguros.com es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

