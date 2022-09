La sonrisa de un niño

Contar cuentos a los niños es algo muy especial. Se podría escribir un poema viendo sus caras hipnotizadas por lo que estás contando y eso te motiva a perderte aún más en el relato. La verdad es que para alguien que cuenta un cuento subido a un escenario con este tipo de público, el mayor premio es sentir que has conseguido atrapar toda la atención de los niños. Y la mayor de las desilusiones, es ver que empiezan a distraerse, que comienzan a hablar con sus compañeros o que se levantan y se van.

Según creo, los niños es uno de los públicos más exigentes porque no tienen el sentido de la compostura: si no les gusta, no reparan en hacértelo saber por mucho que te estés esforzando. Esta semana son las fiestas de San José y me invitaron a contar cuentos. En principio, me subí al escenario con la intención de contar uno, pero al final conté 4. Unos cuantos niños se sentaron muy cerca del escenario y otros en el poyo de la fuente con sus papás. Y yo notaba que estaban enganchados pues me hacían preguntas sobre los personajes de los cuentos. En fin, cuando me dirigía a casa, iba pensando que no hay nada que enganche más que hacer sonreír a un niño.