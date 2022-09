El modelo de tasación de viviendas basado en 70 criterios distintos de RealAdvisor Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La tasación de viviendas es uno de los procesos principales que realizan los vendedores de una propiedad, ya que es el mecanismo más factible para saber si el precio fijado para la venta no está por debajo o por encima de los costes del mercado.

Esta información también resulta de mucha utilidad para los compradores, pues garantiza que no estén pagando más de la cuenta. Hay muchas empresas que cobran cierta cantidad de dinero por hacer una valoración de un inmueble. No obstante, hay otras que lo hacen de forma gratuita. Una de ellas es RealAdvisor, la cual utiliza un modelo de tasación basado en 70 criterios distintos.

RealAdvisor permite tasar una vivienda en tres minutos RealAdvisor es una empresa fundada en el año 2017 que opera desde el pasado mes de agosto en España. Esta ofrece servicios inmobiliarios, entre ellos, una herramienta para tasar la vivienda de forma completamente gratuita y online, en tan solo tres minutos.

La compañía destaca por ejecutar una valoración automatizada de última tecnología que usa la inteligencia artificial. Específicamente, se trata del método de regresión estadística, el cual no requiere ninguna interacción o intervención de humanos. Actualmente, se considera una de las más precisas del mercado. De hecho, gracias a esto, lo están utilizando en los bancos, en las compañías de seguros y en los fondos de pensiones para evaluar hipotecas.

También cabe destacar que este mecanismo de tasación se basa en 70 criterios distintos. Por un lado, analiza las características de una propiedad como la superficie habitable, el número de habitaciones, la superficie del terreno y el estado de conservación, entre otros. Por otro lado, estudia la calidad de la ubicación de un inmueble como el acceso al transporte público, los colegios circundantes, la calidad del aire y la seguridad en la zona.

Cómo utilizar el tasador de vivienda y otros datos que las personas deben saber Llevar a cabo la tasación de una vivienda es un proceso muy sencillo. Las personas deben ingresar a la plataforma de RealAdvisor, donde se encuentra la herramienta de valoración. Para obtener un resultado, se debe ingresar toda la información de la vivienda como la dirección, el tamaño de la superficie en metros cuadrados, el año de construcción, la cantidad de habitaciones, baños y aparcamiento. Adicionalmente, se deben colocar los datos personales del propietario como el nombre, correo electrónico y teléfono.

El sistema de tasación compara cada inmueble con otros miles que tengan características similares y que hayan sido vendidos en los últimos meses. Una vez que las personas reciben la tasación, pueden ponerse en contacto con el equipo de RealAdvisor, el cual puede acompañar a los clientes en todo lo relacionado con el proceso de venta de la casa, piso, apartamento, etc.



