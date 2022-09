Regalos originales para amantes del buen café Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo es el café, que tiene un papel protagonista en la cultura occidental, por eso no puede faltar en muchos hogares y en las reuniones sociales.

Los amantes del café saben bien cómo disfrutar de esta bebida, por eso, una excelente manera de sorprenderlos en cualquier evento especial es entregándoles un regalo original de café. Existen distintas empresas especialistas y con mucha trayectoria en este sector, como es el caso de Orisens.

Un obsequio único para los amantes del café Hacer un regalo único no siempre es fácil. La clave se encuentra en regalar algo que tenga un significado especial o que represente algo para esa persona. Para los que disfrutan tomando café, optar por un obsequio en esta línea se trata de una buena opción.

Un regalo original de café es sinónimo de entregar sabor, tradición y una experiencia sensorial a quien lo recibe. Actualmente, existen tiendas especializadas en la venta de café proveniente de alguno de los países más reconocidos en el mundo por la gran calidad de su producción. Además, hay disponibles diferentes tipos y presentaciones para adecuarse al gusto de cada persona.

Regalo original Una apuesta segura para hacer un regalo original es adquirirlo de una tienda especializada y fiable que ofrezca café de calidad. Otra opción interesante es regalar café originario de otros países, para ofrecer una experiencia única que permita disfrutar del sabor y la tradición cafetera de otras tierras.

Orisens dispone de opciones en 3 presentaciones diferentes: café en grano, café molido y cápsulas compostables. Todas las opciones son de primera calidad y con tueste 100% natural, provenientes de cultivos de distintas partes del mundo, como México, Ruanda, Asia, India, Centroamérica y muchos otros lugares.

Una alternativa para regalar que ofrece Orisens es el pack café “Around the world”, con el que es posible degustar 10 tipos de café de diferentes regiones del mundo. Otra opción disponible es el pack regalo “Degustación de Café Orisens”, el cual incluye 4 paquetes de café de tueste natural 100%. El pack regalo “Cápsulas de Café Orisens” también es una buena alternativa para los que disfrutan del café en cápsulas, ya que contiene 6 paquetes de café en cápsulas compatibles con la cafetera Nespresso. Todas las opciones vienen acompañadas de una taza de regalo.

En definitiva, regalar café es ideal para quienes disfrutan de su sabor y aroma, así como para los que quieren descubrir esencias de alrededor del mundo. En la página web de Orisens se puede conocer todo el catálogo y obtener más información sobre sus productos y servicios.



