Úrsula Campos presenta el reto Yo oposito para impulsar la vuelta al estudio Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Retomar el estudio de la oposición después de las vacaciones de verano puede suponer todo un desafío para los opositores. Si bien el descanso resulta necesario y ayuda a recuperar las energías y el entusiasmo, coger el mismo ritmo de estudio puede no ser tan sencillo si no se cuenta con la preparación adecuada.

Por eso, entre el 15 y el 21 de septiembre, la mentora de opositores Úrsula Campos realizará de forma gratuita el reto #YoOposito, que tendrá como objetivo facilitar la vuelta al estudio después del descanso veraniego.

Volver al estudio tras las vacaciones Con las convocatorias y exámenes que se realizan próximamente, los plazos se acortan y es necesario darle impulso a la preparación de las oposiciones. No obstante, la relajación que proporcionan las vacaciones puede ser un arma de doble filo a la hora de volver a la rutina. Por eso, es imprescindible prepararse mentalmente para afrontar este momento y recuperar la motivación que ayude a alcanzar el objetivo.

Es fundamental preparar los materiales y el temario unos días antes de terminar las vacaciones, dejando de lado aquellos apuntes que estén desactualizados, así como las distracciones innecesarias, como el teléfono móvil. Sin embargo, una estrategia que puede resultar útil es establecer breves períodos de descanso, ya sea saliendo a tomar el aire, escuchando música o realizando cualquier actividad que permita desconectar la mente. De esta manera, los opositores podrán adaptarse de manera gradual a los horarios y a la rutina de estudio, concentrándose en el objetivo de obtener un puesto en la Administración Pública.

El reto #YoOposito de Úrsula Campos ayuda a volver a la rutina Volver a estudiar en septiembre después de las vacaciones de verano no es algo sencillo para los opositores. Por esta razón, Úrsula Campos, autora del libro “Hay una plaza para ti”, realizará un reto gratuito de una semana en el que acompañará a los opositores que encuentren dificultades para recuperar la energía y motivación necesarias para preparar los exámenes. Los participantes disfrutarán de 7 días con actividades y tareas para impulsar su preparación y volver a la rutina más preparados que nunca.

Así, con la experiencia de haber aprobado dos oposiciones y con el desarrollo de su Programa de Alto Rendimiento para Opositores, esta experta facilitará el camino de preparación para opositar a través de técnicas de estudio y de gestión del tiempo que permitan a las personas aumentar su productividad.

Accediendo a la web de Úrsula Campos o siguiendo sus perfiles en las redes sociales, los interesados en obtener una plaza fija en la Administración Pública podrán recibir consejos y tener acceso a contenido de interés para comenzar a opositar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.