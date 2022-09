Disfrutar de las vistas de Barcelona durante un paseo en helicóptero, con Enjoy The Ride Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de septiembre de 2022, 17:27 h (CET)

Barcelona es una ciudad con hermosas playas, calles, edificios emblemáticos y hermosos paisajes. El clima, la gastronomía, los barrios y la arquitectura complementan los elementos para hacer de la capital catalana una de las mejores ciudades europeas.

Conscientes de estas características y potencialidades de la ciudad, la empresa Enjoy The Ride ofrece a turistas y residentes la opción de realizar un paseo en helicóptero para apreciar desde el aire los diversos escenarios naturales o arquitectónicos de Barcelona. Para ello, la empresa dispone de tres paquetes diferentes que se adaptan a los gustos y presupuestos de los clientes.

Tres opciones para recorrer Barcelona en helicóptero, por Enjoy The Ride Barcelona es una de las ciudades con hermosos ambientes, tanto naturales como construidos por la mano del hombre. Dentro de este abanico de opciones para contemplar desde las alturas, la empresa Enjoy The Ride pone a la disposición de los clientes tres modelos de rutas diferentes para paseos en helicópteros.

La primera alternativa es sobrevolar los edificios emblemáticos de la ciudad como la Torre Agbar o la Sagrada Familia, pasando por el Camp Nou, para retornar al puerto, desde donde despega el helicóptero. Este tour tiene un precio de 265 euros para un máximo de cinco personas. La siguiente opción es sobrevolar las costas de Barcelona, que comprende las comarcas del Maresme, Bajo Llobregat, Garraf, Alto Panadés, Vallés Occidental y Vallés Oriental, en un recorrido que cuesta 460 euros, para un máximo de tres personas a bordo del helicóptero.

Por último, en Enjoy The Ride está la opción de hacer un vuelo más completo, bordeando la costa hasta el Fórum, entrando por el río Besós y subiendo a Montserrat, con su majestuoso monasterio. En este caso, el precio es de 1090 euros.

Cumplir con los requisitos de ocio y entretenimiento de los clientes VIP La empresa Enjoy The Ride ofrece un trato personalizado para los diferentes negocios que aspiran a cumplir con los requisitos de ocio y entretenimiento de sus clientes VIP. Los viajes de negocios, reserva de hotel, vuelos privados, restaurantes, organización de eventos y reuniones forman parte de los servicios que la empresa ofrece a los clientes acostumbrados a viajar y a los servicios de lujo.

De igual forma, la empresa es capaz de organizar todo lo relacionado con la reserva de restaurantes y clubes nocturnos, yates, villas, chefs privados y servicios de guardaespaldas, entre otros servicios para clientes VIP.

En resumen, Enjoy The Ride ofrece un servicio de atención al cliente completo y lujoso a los clientes más exigentes.



