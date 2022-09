Becas High School para vivir una experiencia totalmente americana con All American Education Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de septiembre de 2022, 16:18 h (CET)

Estados Unidos es uno de los destinos más solicitados para la formación académica, ya que en su sistema educativo se forman varios de los profesionales con más alto valor en el mercado global. Es por ello que, alrededor del mundo, varias personas buscan los medios para poder acceder a una educación en este país.

All American Education es una compañía diseñada y dedicada a ayudar a los estudiantes a cumplir este sueño. Para ello, ofrece, a través de su gestión y puesta en contacto con las instituciones educativas y unos programas de preparación sumamente completos, la ayuda que los aspirantes necesitan para conseguir Becas de High School, que permiten vivir la experiencia de estudiar en un instituto norteamericano.

Un equipo preparado para ayudar a conseguir becas High School en Estados Unidos Los beneficios del sistema educativo estadounidense incluyen la obtención de becas educativas y/o deportivas que, a nivel de High School, pueden conseguirse desde el tercer año de la ESO hasta el segundo de Bachillerato o, como se conoce en tierras norteamericanas, desde el Grado 9 al Grado 12. En All American Education, los aspirantes reciben ayuda para realizar todos los trámites, gestiones y requerimientos de aplicación a estas becas (pruebas de aptitud de idioma, visados, documentos de admisión…), a fin de poner en sus manos la posibilidad de acceder a uno o a todos estos cursos, en instituciones educativas de Estados Unidos.

All American Education trabaja directamente con decenas de estos institutos, tanto públicos como privados, a lo largo y ancho del país, que buscan, a través de becas, atraer el talento deportivo y académico. En ambos casos, los estudiantes tienen a su alcanceprogramas formativos de alto nivel que compaginan a la perfección estudios y deporte, una de las auténticas ventajas del sistema educativo norteamericano y que, tras su finalización, suele traer consigo un futuro profesional con más posibilidades, gracias al alto reconocimiento laboral de los certificados y títulos obtenidos. Además, la beca puede llegar a cubrir varios o todos los gastos que requiere este programa formativo, como matrícula académica, familia residencial, alimentación, costes de textos y libros de estudio e, incluso, entrenamientos deportivos.

Inmersión total en la cultura americana a través del deporte y la educación Los programas de All American Education tienen por objetivo poner la educación estadounidense, con todas las ventajas que esta implica, al alcance de estudiantes de todo el mundo. El equipo de esta institución ofrece un acompañamiento completo durante todo el proceso de preparación, desde la evaluación preliminar de las aptitudes del candidato, hasta la tramitación de visado y toda la documentación requerida.

Este acompañamiento abre las puertas hacia una experiencia con amplias ventajas para sus aspirantes. En el caso de las becas de High School, dicho beneficio se traduce en una profunda inmersión en la cultura norteamericana, y una puerta hacia el dominio total del idioma inglés. También ofrece la posibilidad de conocer mejor el territorio de este país, y de compaginar una formación académica de amplio reconocimiento global con una preparación deportiva de alto nivel.

Sin embargo, el mayor beneficio de esta experiencia, para quienes proyectan objetivos a largo plazo, es el aporte que representa frente a las posibilidades de acceder, en el futuro, a una beca académica o deportiva en las universidades estadounidenses.



