¿Qué beneficios aporta crear apps para hoteles?

jueves, 1 de septiembre de 2022, 15:30 h (CET)

El crecimiento notable del turismo en temporada alta, tras dos años de confinamiento, ha potenciado la demanda de alojamiento en hoteles, cabañas y pisos de alquiler, así como en restaurantes y centros recreativos. Las empresas que ofrecen estos servicios, además de satisfacer las necesidades de sus clientes, deben mantener un control de las actividades dentro y fuera de los mismos (excursiones, guías, bebidas, compras, eventos, etc.). Las aplicaciones móviles son las grandes aliadas de este sector para llevar a cabo una gestión organizada, de la mano de un servicio en la palma de la mano de los clientes. Crear apps para hoteles es una solución accesible gracias a Nexia Apps.

Herramientas tecnológicas para empresas turísticas A través de las herramientas tecnológicas, las empresas relacionadas con el turismo pueden contar con un seguimiento preciso de las acciones que llevan a cabo sus clientes y/o potenciales nuevos clientes. Con una aplicación móvil, es posible mantener una comunicación directa con el usuario, así como también controlar su consumo, sus pagos y sus accesos.

Por eso, Nexia Apps desarrolla aplicaciones para empresas/cadenas hoteleras, gastronomía y entretenimiento, con la tecnología Near Field Communication (NFC), basada en la Radio-Frequency Identification (RFID). Estas apps contactless facilitan el paso de información de forma rápida de un dispositivo a otro. Con solo acercar el lector NFC a un smartphone o pulsera inteligente, se llevará a cabo un traspaso bidireccional seguro de información al dispositivo. Se trata de una interacción simple entre dispositivos cercanos a partir de los cuales se pueden realizar acciones predeterminadas, como conocer la fecha o la hora de entrada y salida del dinero de un cliente.

¿Cuál es la utilidad de la tecnología NFC en la gestión del turismo? Mediante la tecnología NFC, una app específica para hoteles permite acceder a información respecto a la apertura de puertas. Esto resulta útil para controlar los accesos de los turistas a la habitación, al gimnasio, a una sala reservada, etc. Acercando el teléfono móvil del usuario al dispositivo lector, se puede conocer fácilmente el horario de entrada y salida a un lugar. Esto también permite controlar las bebidas que se toman en los diferentes bares del recinto (por ejemplo, resorts en el Caribe) o, en restaurantes, la comida que consumen los comensales.

La precisión de la tecnología NFC también facilita los pagos electrónicos, el intercambio o la recogida de datos y la identificación de los usuarios. Esta herramienta permite conocer mejor a los clientes y sus comportamientos. Además, es posible enviarles la información adecuada sobre planes turísticos, menús de restaurante, excursiones, actividades y ofertas exclusivas. De esta manera, además de gestionar de manera precisa cada acción realizada, se ofrece un servicio dinámico, personalizado y directo que ayuda a conservar y fidelizar a los clientes.

El potencial de la tecnología NFC y RFID en las apps desarrolladas por Nexia es una opción confiable y segura. Con más de 20 años de experiencia en el sector del mobile y e-commerce, el Grupo Hostienda, al que pertenece Nexia Apps, cuenta con más de 80 ingenieros, especialistas en crear aplicaciones móviles de calidad, con herramientas eficientes como NFC y RFID.



