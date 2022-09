El talento emergente español, reconocido a nivel mundial en los ‘Óscar del interiorismo’ Emprendedores de Hoy

Los Restaurant & Bar Design Awards premian cada año, desde hace catorce ediciones, el interiorismo de los mejores proyectos de hostelería del mundo.

Este año, Black Lemon Studio, un joven estudio madrileño con dos proyectos diferentes nominados a la categoría global y a la europea, atrae todas las miradas: el día 5 de septiembre se conocerán los ganadores.

El talento nacional ha despuntado en el panorama internacional dentro del marco de estos prestigiosos premios del sector del interiorismo. No obstante, este año destaca una firma madrileña, con menos de dos años de vida, que ha sido el único representante español dentro de los 10 nominados a la categoría “Múltiple” en el ámbito “Mundo (Global)”. Se trata de Black Lemon Studio, un estudio boutique liderado por el arquitecto Alberto Rodríguez Crespo, que promete dar mucha guerra. Los dos proyectos por los que ha sido seleccionado son el restaurante Salvaje Moraleja y DBellota en Galería Canalejas, ambos en la capital.

Abriéndose hueco entre nombres consagrados como Masquespacio, Lázaro Rosa Violán o Proyecto Singular, este estudio ha llegado para quedarse.

Su particular forma de trabajar, siempre apoyada en un fuerte concepto, una dedicada atención personalizada por el fundador y su predilección por los materiales nobles, hace que esta no sea una firma al uso sino una dirigida a los amantes del arte y los espíritus más sibaritas. Por ello, comienza a posicionarse en el sector del lujo.

Con este reconocimiento, R & B Design Awards augura un gran futuro para Black Lemon Studio, a quien habrá que seguir de cerca.

Entre sus próximos proyectos y aperturas, en diciembre se podrá disfrutar de dos nuevos restaurantes diseñados por ellos: Kiki en Jorge Juan 33 (Madrid) y otro en el Mercado Central de Las Palmas (Gran Canarias), del que todavía no se puede desvelar más. En marzo, el estudio da un salto internacional y abrirá un restaurante Estrella Michelin en Malta que promete ser un éxito, en la línea de lo que ya viene haciendo.



