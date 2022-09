Las ventajas de reparar un iPhone 13 con Reparar Ordenadores Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de septiembre de 2022, 11:28 h (CET)

Presentado en septiembre de 2021, el iPhone 13 es el modelo escogido por la firma Apple para integrar su decimosexta generación de teléfonos inteligentes de alta gama. Este es el sucesor del iPhone 12 y presenta un diseño muy similar a este modelo. Además, utiliza procesadores Apple A 15 Bionic y soporta el uso de redes 5G, que permiten disfrutar de una mayor velocidad de conexión.

Los expertos de la empresa Reparar Ordenadores señalan que una de las mayores diferencias con la versión anterior es el sistema de cámaras, que en el iPhone 13 se encuentran ubicadas de forma diagonal. Asimismo, la pequeña cámara incorporada a la pantalla, llamada notch, que sirve para la función de identificación facial, es más pequeña. Otra de las optimizaciones de este modelo es que su batería dura una hora y media más que la de su predecesor.

¿Es posible arreglar la pantalla del iPhone 13? Si bien no se trata de un procedimiento sencillo, las pantallas del iPhone 13 pueden ser cambiadas por profesionales expertos que cuentan con los conocimientos adecuados. Tal es el caso del equipo que trabaja en Reparar Ordenadores. En este sentido, esta empresa dispone de un servicio de recogida y devolución de los móviles, por lo que el cliente no debe moverse de su domicilio para acceder a una reparación.

Además de acceder a un servicio técnico para remplazar la pantalla del iPhone 13 por una nueva, Reparar Ordenadores también ofrece la instalación de un cristal templado, que funciona como protección para el móvil. De esta manera, la pantalla puede soportar una caída o un golpe sin dañarse.

Las soluciones de Reparar Ordenadores cuentan con 3 meses de garantía Los trabajos realizados por el equipo técnico de esta empresa cuentan con 3 meses de garantía. Es importante aclarar que esto no cubre los daños que pueden ocasionar nuevos golpes o accidentes, pero sí el trabajo de reparación realizado por Reparar Ordenadores.

Para acceder a estos servicios es posible solicitar la recogida del móvil dañado a través del sitio web de esta empresa. Una vez que el dispositivo es retirado del domicilio del cliente, el arreglo se efectúa en un plazo estimado de 24 horas.

Por medio de la empresa Reparar Ordenadores es posible acceder a un servicio técnico rápido y garantizado para poder solucionar distintos desperfectos en un iPhone 13. Para más información o cualquier consulta, se puede acceder a la página web, donde resuelven cualquier duda y se pueden consultar todos sus servicios.



