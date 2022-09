Million Dollar Vegan se relanza como Generación Vegana Comunicae

jueves, 1 de septiembre de 2022, 14:24 h (CET) Nuevo nombre, nueva marca y una estrategia más inclusiva. Cinco retos gratuitos para iniciarse en el veganismo La ONG internacional Million Dollar Vegan se lanza como Generación Vegana, marcando un cambio estratégico fundamental que centra la justicia, la diversidad, la igualdad y la inclusividad en su trabajo para conseguir un mundo vegano. Esta ONG, más conocida por ofrecer 1 millón de dólares al Papa Francisco - quien hace poco animó a las personas a dejar de comer carne- y al presidente de los Estados Unidos para que probasen el veganismo, asegura que los dos años coordinando proyectos de solidaridad y justicia alimentaria en 24 países, han propiciado este cambio.

La directora ejecutiva de Generación Vegana, Naomi Hallum, explica: "Million Dollar Vegan comenzó como una campaña flash y no fue creada para durar. Pero, mientras compartimos comida con diferentes comunidades alrededor del mundo, pudimos ver que nuestro nombre, marca y enfoque no resonaban universalmente y tampoco reflejaban todo lo que hacemos y creemos. Para lograr un mundo vegano, debemos ser más abiertas y más acogedoras con otras comunidades, mientras mantenemos nuestro enfoque característico, audaz y creativo. Estamos listas para unirnos, irrumpir y transformar, para ayudar a hacer crecer este poderoso movimiento y cambiar el mundo".

Una nueva estrategia para crear un mundo vegano

Generación Vegana planea aumentar significativamente su producción y publicación de videos innovadores en redes sociales. Harán públicas historias reales, de interés humano y expondrán los impactos ambientales, de salud y éticos de la industria de la ganadería.

Han invitado a personalidades del activismo a compartir sus experiencias, como la chef Onna Ferrer - activista por la liberación animal y fundadora del Restaurante Natlali sobre colonialismo y comida en México. También a Tallulah Lines, investigadora, vegana, artista y feminista sobre la interseccionalidad del veganismo y feminismo. A Paulo Aillapán Kolilef, artista visual, cocinero e indio Mapuche para hablar de la conexión entre colonialismo y veganismo. También al defensor de la justicia social antirracista Christopher "Soul" Eubanks; la activista contra la gordofobia Chelsea Lincoln; la activista LGBTQIA+ y reina vegana Paul Burgess; y la fundadora de Vegans for Black Lives Matter, Gwenna Hunter.

Para ayudar a guiar y apoyar a las personas en su viaje vegano, Generación Vegana ha lanzado cinco nuevos retos veganos gratuitos, cada uno adaptado a los temas que más les importan a los participantes. Están disponibles en varios idiomas (inglés, español, portugués brasileño, francés, italiano, húngaro, árabe e hindi), además de tener contenido relevante para los residentes de varios países.

Después de haber compartido más de un millón de comidas veganas gratis, Generación Vegana continuará coordinando iniciativas mundiales de justicia y solidaridad alimentaria para apoyar a las diferentes comunidades, fortalecer lazos y seguir disfrutando y compartiendo de la comida vegana. La organización seguirá lanzando campañas de 1 millón de dólares que acaparen los titulares para llevar un mensaje proveganismo a la audiencia más amplia posible, mientras presionan a los líderes que deben tomar decisiones para que actúen en beneficio de todo el mundo.

