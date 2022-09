Paraty Tech ofrecerá formación gratuita a los hoteleros Comunicae

jueves, 1 de septiembre de 2022, 14:12 h (CET) La tecnológica Paraty Tech centrada en el incremento de las reservas a través del canal directo afronta su "back to school" lanzando Paraty Academy by TuriSCool, plataforma de formación a través de la cual ofrecerá más de 50 cursos gratuitos a los hoteles y cadenas hoteleras que contraten su motor de reservas Con la llegada de septiembre, tras el parón generalizado de la actividad durante la temporada vacacional, el sector turístico y hotelero vuelve a recuperar su ritmo habitual de crucero.

En este sentido, Paraty Tech prepara ya su particular "vuelta al cole" con una novedad de gran relevancia para los intereses de sus clientes: el lanzamiento de Paraty Academy, su plataforma de formación, desarrollada de la mano de TuriSCool, en lo que constituye un paso más dentro del marco de colaboración firmado meses atrás entre ambas empresas.

Y es que, en palabras de Gina Matheis (CEO):

Es fundamental que los hoteleros estén debidamente formados y concienciados en materia de venta directa para que este formato de colaboración tenga éxito, y hay que ser capaces de favorecer y facilitar el acceso a ese conocimiento.

El programa de contenidos de Paraty Academy cuenta con más de 50 cursos en formato audiovisual, con el foco puesto en temáticas tan variadas y enriquecedoras como el revenue management, la gestión hotelera, el marketing online, las principales herramientas tecnológicas, el liderazgo, la gestión de personas o la contabilidad y finanzas.

Una oferta formativa que, sin embargo, no se queda ahí y se irá actualizando e incrementando paulatinamente, como explica Daniel Sánchez, CRO de Paraty Tech:

Los cursos desarrollados por TuriSCool constituyen, sin duda, una parte muy importante de la oferta de esta plataforma, pero no serán los únicos, periódicamente se añadirán nuevos contenidos, disponibles exclusivamente a través de Paraty Academy, desarrollados por el equipo pensando en las necesidades e intereses particulares de los clientes.

De un tiempo atrás aquí desde Paraty Tech se afanan en transmitir la idea de que la página web y el motor de reservas son solo el primer paso para potenciar las ventas directas. De ahí que a lo largo tiempo hayan ido incrementando su cartera de servicios, potenciando cada vez más el marketing online (Paraty Digital Suite), concediéndole al canal de voz la importancia que merece (Ring2Travel), desarrollando sus propias herramientas de revenue management y, ahora, ofreciendo también una plataforma de formación sin coste:

El único modo de seguir diferenciándose y aportando valor es no quedarse parados, ir mucho más allá de dar una caña y esperar a que lleguen los peces. También hay que enseñar a pescar, descubrir dónde se encuentran los mejores caladeros, cuál es el mejor cebo y que técnicas resultan más efectivas. En definitiva, pescar juntos, disfrutando del arte de faenar, para después compartir el banquete resultante.

Paraty Academy está disponible desde el 1 de septiembre y podrán solicitar acceso, de momento, los hoteles y cadenas hoteleras de España y Latinoamérica que trabajan actualmente con el motor de reservas de Paraty Tech o tienen previsto hacerlo próximamente. Aquellos establecimientos interesados en acceder a la plataforma deberán contactar con su account manager asignado, que será la persona encargada de la creación de la(s) pertinente(s) licencia(s).

Vídeos

Evento X Aniversario Paraty Tech - Málaga, España

Paraty Tech - 10 años potenciando la venta directa hotelera



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.