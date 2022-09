Los muebles a medida como solución a los espacios pequeños Comunicae

jueves, 1 de septiembre de 2022, 13:44 h (CET) Maydeco se hace eco de la información lanzada por Hola sobre el aprovechamiento de espacios pequeños con una buena selección de muebles Maydeco, una empresa de muebles a medida en Sevilla con carpintero en Sevilla, se hace eco de la noticia lanzada por la revista Hola sobre cómo solucionar el aprovechamiento de espacios pequeños en el hogar. El medio da como solución la utilización de muebles a medida que crearán espacios personales y cómodos para lograr un hogar al gusto de cada particular.

En la decoración de interiores, los espacios libres son muy importantes. Crear estancias personalizadas hará que no queden habitaciones cargadas que puedan ocasionar posteriores agobios. Para aligerar un dormitorio se puede crear un armario suspendido que ocupe una pared. Al no tocar el suelo, este armario creará una sensación de espacio donde se pueden colocar más objetos si fuera necesario. En la parte superior se puede añadir un toque natural con plantas para dar una pincelada de color a ese rincón.

Son muchas las personas que sueñan con tener un vestidor en su propio dormitorio. Si no se cuenta con el espacio suficiente para crear dos dependencias, se pueden enfrentar dos armarios, uno en cada pared. Estos armarios, junto a una pared de espejo, darán la sensación de dormir con un vestidor completo en el dormitorio. Si se integra la puerta en esa pared y se camufla, dará la impresión de ser un espacio más amplio.

Los cabeceros a medida son otra solución inmejorable de espacio. En estos momentos están de moda los cabeceros creados a medida para cada cama con espacios para el almacenaje en ellos. Creando un doble panel se pueden formar baldas en los laterales del cabecero. Con este mueble a medida, las mesitas de noche dejarán de ser necesarias. Esta es una solución muy eficaz para dejar aire libre en dormitorios con camas plus size.

