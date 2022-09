El regalo con el que sorprender a la pareja en la noche de bodas Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de septiembre de 2022, 11:00 h (CET)

Cuando uno contrae matrimonio, la noche de bodas es uno de los momentos con mayor expectativa en la vida de una pareja. Sin embargo, las estadísticas demuestran que más de la mitad de recién casados acaba por ir directamente a dormir después de dicha celebración. Esto tiende a estar relacionado con todas las emociones vividas durante la celebración, así como al cansancio acumulado a lo largo del día.

Para cambiar esto, se puede optar por una sorpresa muy especial que hará de este momento tan íntimo el más emocionante y único de la noche. En este sentido, la fotógrafa Eva Ortiz propone la creación de un álbum de fotos con un toque seductor para regalar y sorprender a la pareja de una manera que nunca olvidará.

¿Cómo preparar una noche de bodas sorprendente? La noche de bodas es un momento especial para las parejas de recién casados. Después de meses organizando la ceremonia, la noche se presenta como un momento único paras estar solos después de la celebración. Por esto, el espacio requiere de planificación previa. Lo recomendable es reservar la habitación de un hotel ubicada en un sitio especial. Algunas personas escogen ciudades populares, playas paradisíacas o altas montañas, esto depende del gusto de la pareja.

No obstante, paralelamente a la planificación en conjunto, los novios tienen la posibilidad de hacer sorpresas personalizadas. En este sentido, en los últimos años ha crecido la tendencia por obsequiar fotos profesionales con un toque sexy. De esta forma, las personas buscan demostrar su confianza, amor y deseo con imágenes llenas de romanticismo, elegancia y mucha sensualidad, que hará sentir a la pareja la persona más afortunada por el paso que acaba de dar en su historia juntos como pareja.

La Habitación Secreta: un regalo de bodas inolvidable Las fotografías son una manera de inmortalizar un recuerdo. Por esta razón, representan una de las mejores formas de dar un regalo tangible e inolvidable para la noche de bodas. La fotógrafa Eva Ortiz, dentro de sus sesiones fotográficas llamadas La habitación Secreta, ofrece una sesión de fotos diseñadas y pensadas en cada detalle, para lograr el objetivo de que cualquier mujer pueda ofrecer a su pareja unas fotografías llenas de sensualidad. En las sesiones de La habitación Secreta por Eva Ortiz, las futuras novias y más tarde esposas, acuden para disfrutar de unos momentos de relax antes de su boda y realizarse unas fotografías con un toque sexy en un ambiente controlado, respetuoso y divertido. La actividad está destinada a mujeres, sin importar su edad, talla o cualquier otra característica física. La finalidad es resaltar y transmitir sensualidad, glamour y romanticismo. Eva Ortiz logra captar lo mejor de cada mujer a través de su cámara sin importar que nunca haya posado antes, que no se sienta fotogénica o especialmente atractiva.

Las sesiones se realizan con lencería y vestidos llenos de glamour que Eva Ortiz proporciona. Son vestidos pensados especialmente para estas sesiones, tales como encajes, tules y transparencias. En este sentido, solo las prendas de lencería deben ser provistas por la cliente y cada novia contará con una guía previa a la sesión sobre cómo elegir las prendas más adecuadas, según su tipo de cuerpo y características. Además, incluye maquillaje profesional y peluquería, así como una localización especialmente escogida para la ocasión. Para aumentar la sorpresa, Eva Ortiz recomienda llevar la lencería elegida para la sesión a la noche de bodas.

Regalar un álbum de fotografías con un toque sexy no solo es un detalle en tendencia, sino que también es una manera de reforzar la autoestima, vivir una experiencia muy especial y sentirse como una auténtica modelo por un día. Pero sobre todo, servirá para fortalecer la conexión entre los recién casados y sorprender a la pareja de una manera absolutamente única.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El regalo con el que sorprender a la pareja en la noche de bodas Los posters y los cuadros decorativos son una tendencia cada vez más utilizada en interiorismo, por Artesta 11 referentes miembros del Jurado Calificador de Premios Internacionales Marcas que Enamoran El servicio de tapizado en asiento de moto con JM-FUNDAS Oftalmoscopía indirecta, de la mano de GX2