IceCream Marketing Shop crea y optimiza páginas web

jueves, 1 de septiembre de 2022, 09:15 h (CET)

Es muy evidente que la presencia en internet se ha implantado como un requisito indispensable para cualquier negocio. Según afirma Bruno Legido, co-creador de IceCream Marketing Shop, si una marca no está en el mundo virtual, sencillamente no existe.

Es por eso que la creación de una página web es una tarea crucial para la imagen y la supervivencia de cualquier marca o producto. Legido añade que tan importante como su creación es optimizar la página web para hacerla visible en un universo de miles de millones de espacios.

¿Cuáles son los objetivos de crear y optimizar la página web? IceCream Marketing Shop es una firma especializada que trabaja en servicios de marketing de bajo coste, enfocados en empresas pequeñas o medianas. Su nicho de mercado está orientado a clientes que se inician con emprendimientos y que requieren hacerse oír en el mercado. Para ellos disponen de un portafolio que incluye varios servicios.

Entre ellos está el diseño de tiendas virtuales, estrategias de Search Engine Optimization (SEO), campañas en redes sociales, logos y creación de páginas en internet. En relación con esto último no solo se encargan de la construcción, sino también de optimizar la página web, lo cual consiste en hacer que la página aparezca en los primeros lugares de los buscadores con las palabras claves previamente seleccionadas.

El objetivo principal de esta estrategia es la de generar tráfico en el sitio web, que la gente interactúe y que atraiga clientes potenciales. Los expertos de IceCream sostienen que para optimizar la página web hay que desarrollar también estrategias de carácter técnico. Así como el contenido tiene en cuenta palabras claves y etiquetas, lo técnico se refiere al funcionamiento del sitio.

¿Qué aspectos técnicos son necesarios para optimizar la página web? Una tarea indispensable para que la gente interactúe con la página es que esta cargue fácilmente en ordenadores y dispositivos móviles. Es decir, que sea responsive. La velocidad de carga es un tema crucial. Expertos estiman que si una página tarda más de 5 segundos en cargar se disparan las tasas de abandono.

Por otro lado, es indispensable que ofrezca seguridad, por lo tanto, debe contar con una certificación HTTPS para que la gente navegue tranquilamente. La página debe tener un diseño atractivo y amigable, que lleve al usuario al sitio deseado con la menor cantidad de clics posibles. Debe presentar la información de forma clara y comprensible y, para ello, es necesario que el sitio sea organizado y consistente.

Bruno Legido asegura que en IceCream Marketing Shop toman en cuenta todos estos elementos cuando trabajan para crear y optimizar la página web. Indica que para garantizar los buenos resultados se encargan de todo, desde el diseño a medida, hasta la maquetación y programación. Añade que el resultado debe ser siempre un sitio web fácil de navegar para los usuarios y sencillo de administrar para el cliente.



