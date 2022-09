QUEEN TITÍNE y sus coloridas faldas de mujer Emprendedores de Hoy

Una de las prendas de vestir más femeninas y versátiles son las faldas mujer. Se pueden llevar en cualquier ocasión, con zapatos deportivos o con tacones, y existen muchos tipos de faldas, elaboradas con una amplia variedad de telas y en distintos acabados.

No obstante, quienes deseen marcar la diferencia con algo fuera de lo común pueden visitar la tienda online QUEEN TITÍNE, la cual tiene su sede física en Ibiza. Con esta firma, se consiguen una diversidad de productos ideales para aquellas mujeres seguras de sí mismas capaces de vestir al estilo african print.

Las faldas de mujer de QUEEN TITÍNE son ideales para vestir a la moda y con estilo Las faldas de mujer de QUEEN TITÍNE se caracterizan por sus diseños modernos que aportan estilo a cualquier look. Además, son muy cómodas, ya que han sido elaboradas pensando en esas mujeres que día a día tienen que realizar un sinfín de tareas en casa y en el trabajo.

Las faldas y las demás prendas de vestir de esta marca, lanzada por la emprendedora Cristina Martins, están inspiradas en la moda occidental y de Guinea, donde el african print es el gran protagonista. Todos los modelos son coloridos, sofisticados y perfectos para ser usados diariamente en la oficina, para salir a pasear un fin de semana o para un evento especial en el que se quiera ser el centro de todas las miradas.

El catálogo de productos se puede consultar en su tienda online. Actualmente, se encuentran disponibles varios conjuntos en tonos rojos, dorados o estampados, que combinan faldas de tubo, largas, pomposas o estilo midi con crop tops o blusas abullonadas.

Como recomendación, todas las prendas deben lavarse y plancharse al revés, sin el uso de blanqueadores.

Orígenes de QUEEN TITÍNE Cristina Martins Grant relata que su marca QUEEN TITÍNE nació después de que su madre falleciera, cuando ella tan solo tenía 15 años. A partir de ese momento, llegó su pasión por la moda y su fascinación por el african print, por ser un estilo versátil y colorido que le ayudaba a subir el ánimo y que le recordaba tanto a su progenitora como a sus hermanas, a sus primas y, en general, a las mujeres luchadoras, soñadoras y entusiastas.

Martins viste asiduamente con la ropa de su tienda, que está confeccionada a mano con telas ecológicas y sostenibles. En esta firma, no solo se consiguen faldas de mujer, sino también vestidos, blusas, conjuntos, bañadores y accesorios. Adicionalmente, hay artículos para caballeros como camisas y blazers y algunos conjuntos para niños.

Para visualizar todo lo que ofrece la tienda, es necesario acceder a la página web, donde se encuentran reflejados todos los detalles de los distintos modelos disponibles.



