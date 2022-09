Cómo cuidar las articulaciones cuando se retoma la rutina de ejercicio físico, por Tequial Emprendedores de Hoy

La vuelta al deporte después del verano puede ser compleja, puesto que al detener la actividad física por un lapso de tiempo el cuerpo presenta dolor y riesgo de lesiones, al retomarlo.

En este caso, para cuidar las articulaciones, la marca fabricante Tequial pone a disposición el pack de colágeno Flexiteq para una recuperación e incorporación progresiva. Este tratamiento es del tipo 2, una molécula proteica que ayuda principalmente a la resistencia en el entrenamiento y se implementa como complementos alimenticios.

El colágeno ayuda a cuidar las articulaciones Entrenar de forma constante es sumamente favorecedor para la salud y el sistema en general, pero un punto importante a tener en cuenta es la exposición de las articulaciones a una lesión por un mal movimiento o una alza de peso no correspondiente con la resistencia.

De manera específica, el cuerpo humano está hecho para producir el colágeno necesario para el funcionamiento articular, pero con el paso de los años se pierde la capacidad de producción y, en el caso de los deportistas, surge la necesidad de consumir complementos alimenticios a base de esta molécula para mantener su resistencia y flexibilidad para mantener la funcionalidad de las articulaciones.

Flexiteq es un producto articular con una fórmula única que contiene altas dosis de colágeno controlado para apresurar su acción en el sistema. Este es un complemento sumamente eficiente para la recuperación y aún más cuando el deportista detuvo su actividad física por unas semanas a causa de las vacaciones de verano.

Como referencia, este es un colágeno hidrolizado con 16 aminoácidos que incluye, además, antiinflamatorios naturales para recobrar el funcionamiento del cuerpo en el entrenamiento.

Indicaciones para consumir Flexiteq El producto de Tequial contiene, entre otros complementos, glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, harpagofito, boswelia, vitamina C, bambú, ácido hialurónico y vitamina B6. Además, es importante advertir que este tratamiento no está hecho para utilizar como un sustituto de una buena dieta, en cambio, es un complemento que se añade a la alimentación diaria para cuidar las articulaciones, prevenir lesiones y recibir los beneficios del colágeno.

Por la gran dosis que lleva, se presenta en 20 stick de 12,95 g, de polvo para diluir en un vaso de agua o zumo, preferiblemente en ayunas o antes de hacer deporte. Se aprecia buen sabor.

Son muchos los beneficios que le atribuyen los deportistas al uso de este tipo de colágeno, principalmente protege las articulaciones fortaleciendo la fibra de los huesos, también favorece la fuerza de los músculos y nervios, lo cual es provechoso para el sistema en general. Asimismo, su consumo también ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, cabello y uñas como un complemento. Tequial pone a disposición un tratamiento para cuidar las articulaciones al retomar la actividad física después del verano.



