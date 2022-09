La importancia de la preparación física durante el embarazo y el cuidado del suelo pélvico Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 18:02 h (CET)

Durante el embarazo, las mujeres sufren una serie de cambios a nivel hormonal y físico que en muchos casos producen dolores y malestares. Para enfrentar estos cambios, es fundamental no descuidar el fortalecimiento de ciertas áreas mediante el ejercicio físico, como el suelo pélvico.

FisioAvilés ofrece una excelente solución para esto con su programa de pilates y suelo pélvico especialmente diseñado para mujeres embarazadas.

Los beneficios de los ejercicios para el suelo pélvico durante el embarazo Contrario a lo que muchos piensan, mantener el cuerpo en movimiento durante el embarazo mediante el ejercicio físico no solo es beneficioso, sino también recomendable para evitar una serie de patologías y dolores comunes en las mujeres embarazadas.

En este sentido, los ejercicios para el suelo pélvico son fundamentales en el embarazo, debido a los cambios hormonales, cambios de peso, desplazamiento del centro de gravedad y la fuerte presión que ejerce el bebé sobre estos músculos, pudiendo provocar problemas de incontinencia urinaria y fecal durante el embarazo y sobre todo en el posparto. Uno de los ejercicios más seguros y efectivos en este caso es el pilates adaptado para embarazadas junto con trabajo de caderas, pelvis y suelo pélvico, en el grupo que FisioAvilés organiza de forma presencial en Avilés y Oviedo y de forma online para cualquier mujer que lo necesite.

En este centro, trabaja un equipo de fisioterapeutas especializados en suelo pélvico que ayudan a cuidar esta zona corporal a través de actividades físicas determinadas. Estas incluyen ejercicios para el posparto, con lo cual pueden ayudar a las mujeres a recuperarse de forma correcta y volver a sus actividades laborales y deportivas con garantía.

¿Qué ventajas ofrece el programa de pilates y suelo pélvico y la fisioterapia para embarazadas de FisioAvilés? Las terapias integrales para el embarazo de FisioAvilés entienden la práctica del pilates como base del ejercicio físico principal del cuerpo ajustado a las necesidades de la mujer. Con esto, permiten añadir la fuerza, elasticidad, movilidad, equilibrio y coordinación necesarios para los fuertes cambios que se experimentan.

Además, se añade trabajo específico de suelo pélvico, método 5P, etc. Estos ejercicios ayudan a dar mayor flexibilidad al suelo pélvico, mantener su tono adecuado y prevenir dolores, incontinencia, disfunción sexual y más patologías. Otro de los beneficios que aportan estas terapias tiene que ver con la disminución de los dolores de espalda, la alineación de la columna, prevención del estreñimiento y lumbalgia.

Asimismo, las sesiones que ofrece este grupo especializado pueden ser realizadas de forma grupal, individual y online, con la posibilidad de ser acompañado por la pareja en algunas clases específicas, para aprender juntos ejercicios y pautas para el momento de la dilatación y que puedan realizarlos cuando los necesiten.

El centro FisioAvilés ofrece con este programa una de las mejores formas de ejercicio físico recomendadas para las embarazadas. Por medio de sus terapias y con su equipo experto en fisioterapia corporal y de suelo pélvico, provee un excelente medio para mejorar la calidad de vida y prevenir los malestares comunes durante el embarazo.



